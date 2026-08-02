Brandweer waarschuwt: natuurbrand kan uitbreken als wind draait

Ondanks de aanhoudende droogte in Nederland zijn er in de afgelopen weken nog geen grote natuurbranden geweest. Maar daar kan zomaar verandering in komen als de wind draait. Daarvoor waarschuwt Edwin Kok, landelijk coördinator natuurbrandbeheersing van de brandweer. "De risico's zijn nog niet geweken zolang er geen significante regen valt. En dan heb ik het over wekenlange neerslag", aldus Kok.

In april waren er enkele grote branden, onder meer bij 't Harde en de Ederheide in Gelderland, op de Oirschotse Heide in Noord-Brabant en op de Weerterheide in Limburg. De omstandigheden waren toen extreem, aldus Kok. Dit kwam voornamelijk doordat de fijne vegetatie de winter niet overleefde. Deze dode grassen en planten waren daardoor extra brandbaar.

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Langdurige droogte

In juni heeft het veel geregend en hebben planten kunnen groeien. Daardoor zijn de omstandigheden nu minder slecht dan in april. Volgens Kok is er "meer buffer, het duurt langer om de vegetatie uit te drogen. Bovendien is de luchtvochtigheid nu hoger en waait het minder hard. Maar planten beginnen wel te lijden onder de hitte en de langdurige droogte. Hittegolf na hittegolf, met het uitblijven van regen, zorgt voor grote uitdagingen."

De brandweercoördinator waarschuwt daarom: "Als we nu drie of vier dagen wind uit het oosten zouden krijgen met een lage luchtvochtigheid, zou ik me nog meer zorgen maken dan ik nu al doe. De risico's zijn zeker nog niet geweken."

Leren van Spaanse aanpak

Kok is de komende tijd in Catalonië, om te leren van de brandweermensen daar. In het gebied woeden nu geen grote branden, maar ongeveer een maand geleden nog wel. "In Nederland zijn we gewend om iedere centimeter van een brand uit te willen maken. Dat kost veel menskracht. Hier zeggen ze: laat het gebied in het midden gerust nasmeulen, maar zorg ervoor dat je aan de randen alles doet om te voorkomen dat een brand daar oplaait."