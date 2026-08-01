Campinggasten geven emmers door om tentbrand te blussen, enorme duinbrand voorkomen

De brandweer is zaterdagavond op Texel massaal uitgerukt vanwege een brand op een camping in De Koog. Een tent die in de duinen stond, vatte vlam. Door de droogte kan een duinbrand snel uitbreiden.

Campinggasten waren meteen begonnen met het bestrijden van de brand. Ze gaven emmers aan elkaar door om zo water op het vuur te gooien. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat ook de duinen vlam vatten.

Toen de brandweer eenmaal begonnen was met blussen, was de brand snel onder controle. Volgens omstanders zou er een gasfles ontploft zijn in de tent. Van de tent zelf is weinig over, maar er raakte niemand gewond.