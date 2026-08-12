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Droogte legt geheimen bloot: archeologen speuren langs de Waal

Natuur

Gisteren, 22:44

De lage waterstand in de Waal is slecht nieuws voor de scheepvaart en landbouw, maar archeologen zien juist kansen. Het water is op dit moment meters teruggetrokken door de droogte en daardoor komt een deel van de rivierbedding bloot te liggen. Met metaaldetectoren en scheppen gaan archeologen op zoek naar bodemschatten die normaal onder water verborgen blijven.

De droogte heeft al voor opvallende vondsten gezorgd. In rivierbeddingen zijn onder meer Romeinse munten en zelfs een nazischip aangetroffen. Vooral het rivierengebied en de Bommelerwaard zijn interessant voor archeologen, omdat dit gebied vroeger aan de noordkant van het Romeinse Rijk grensde.

Zien wat ze de laatste tijd zoal hebben gevonden? Dat zie je in de bovenstaande video.

Je kan niet zomaar gaan graven

De archeologische werkgemeenschap bestaat uit ervaren archeologen en leidt ook geïnteresseerden op. Zomaar naar bodemschatten graven mag niet: daar gelden regels voor. De groep wordt daarom soms ingezet bij bouwprojecten of sluit aan bij grotere archeologische bureaus om onderzoek te doen.

Door Redactie Hart van Nederland

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