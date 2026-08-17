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Boeren helpen brandweer bij aanpak van natuurbranden

Brand

Vandaag, 09:43

Door de aanhoudende droogte en de hoge temperaturen groeit in Nederland de kans op natuurbranden. Daarom slaan Brandweer Nederland en landbouworganisatie LTO Noord de handen ineen. De partijen kiezen voor een bredere aanpak, waarbij niet alleen wordt ingezet op het bestrijden van branden, maar ook op het voorkomen ervan.

"Wij hebben iedereen en alle partijen nodig. Niet alleen wanneer de brand uitbreekt, maar juist ook ter voorbereiding", zegt Landelijk Vakregisseur Natuurbrandbeheersing Jelmer Dam van Brandweer Nederland. Volgens LTO Noord kunnen boeren van grote waarde zijn, omdat ze het landschap dagelijks beheren, de omgeving kennen en beschikken over voertuigen en materieel die nodig kunnen zijn in moeilijk bereikbare gebieden.

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Samenwerking

Brandweer Nederland wil onder meer samenwerken tijdens incidenten. In het Overijsselse Ommen gebeurt dat al langer. Agrariërs ondersteunen de brandweer daar onder meer met watertransport en voertuigen. De komende tijd verkennen de organisaties hoe de samenwerking verder vorm kan krijgen.

Deze zomer hebben we in Europa al veel te maken gehad met natuurbranden, zo woedt er nu een brand in de Hoge Venen in België. Afgelopen weekend zijn hier Nederlandse Chinook-helikopters naartoe gestuurd .

Door ANP

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