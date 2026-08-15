Bas bestreed bosbranden in Spanje: 'Kennis komt hier van pas'

De laatste groep Nederlandse brandweermensen die in Spanje zit, is zaterdag onderweg naar huis. Daarmee zit de missie van veertig Nederlandse brandweermensen erop. De eerste Nederlanders vlogen een maand geleden naar Spanje om daar te helpen bij de natuurbranden en zelf ervaring op te doen.

De teams hebben het flink druk gehad en hielpen onder meer met blussen in Ferrera, de Pyreneeën en in de buurt van Barcelona. Bas Lucassen ging voor het eerst mee en heeft met twintig collega's twee weken hard gewerkt in de warmte en de bergen. "Het waren intense weken. We hebben heel veel gedaan en geleerd. We hebben trainingen gevolgd, locaties bezichtigd. Het was een onvergetelijke week geworden", vertelt hij tegen Hart van Nederland.

Brandweerman Bas Lucassen.

Ook het samenwerken binnen de groep maakte indruk op hem. "We hebben het goed met elkaar gedaan en elkaar geholpen als iemand het even zwaar had. Het werk dat wij hier gedaan hebben, daar moet je vooral een lange adem voor hebben. Dat je goed drinkt en doseert om hier dat fysiek zware werk te doen."

Eerder spraken we Nederlandse brandweerman Sander van Gils. Ook hij en zijn team hielpen mee met het bestrijden van de bosbranden in Spanje. In onderstaande video vertelt hij hierover:

1:22 Nederlandse brandweerlieden die hielpen met blussen in Spanje weer terug

Flink aan de bak

"Ik ben blij om weer naar huis te gaan, naar het gezin. Het was echt hard werken hier", zegt Bas. "Ik werk normaal in het gebied van de Veluwe, dus het was voor mij leerzaam om mee te gaan. De opgedane kennis komt hier goed van pas."

Nederlandse brandweerlieden helpen met het bestrijden van de bosbranden in Spanje.

Bas vertelt over een keer dat ze met de hoogste prioriteit moesten uitrukken: "We zijn met prio 1 naar een brand gegaan. Een brand die ontstaan is door een auto die in een natuurgebied een ongeluk had gehad en vlam had gevat. Een behoorlijk gebied van 10 hectare is daarbij in brand geraakt."

Daar kregen de Nederlanders een zware klus. "Wij kregen de klus om aan de rechterflank daar een stoplijn te maken. Met handgereedschap gingen we een lijn maken. Je haalt de vegetatie weg om te voorkomen dat de brand daar verder doorloopt. Het was een hele intensieve klus."

Brandweerman Bas Lucassen.

Kennis mee naar Nederland

Voor Bas zit de belangrijkste winst van de missie in de ervaring die hij mee terugneemt. "Het weghalen van vegetatie vond ik heel boeiend. We zijn daar al mee bezig in Nederland, maar ik denk dat daar wel wat te winnen is voor ons."

Ook de kennis van de Spaanse collega's maakte indruk. "De Spanjaarden zijn echt heel kundig en hebben veel kennis van meteogegevens en het terrein en hoe een brand zich daar ontwikkelt. Ze kunnen behoorlijk goed voorspellen hoe een brand daar gaat."

Volgens Bas deelden de Spaanse brandweermensen hun ervaringen open met de Nederlanders. "Ze stonden heel erg open voor het gesprek. Ze stelden zich kwetsbaar op op plekken waar het niet goed was gegaan. Heel leerzaam voor ons."