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Nederland schiet België te hulp bij grote natuurbrand

Nederland schiet België te hulp bij grote natuurbrand

Brand

Vandaag, 15:44

Nederland stuurt twee helikopters van Defensie naar België om te helpen bij het bestrijden van een grote natuurbrand in het natuurgebied de Hoge Venen. Dat meldt buitenlandminister Tom Berendsen op X. De veenbrand woedt bij de Belgische gemeente Baelen en heeft inmiddels zo'n 1600 hectare natuur getroffen. Het vuur breidt zich nog steeds uit.

Een van de ingezette toestellen is een Chinook-transporthelikopter. Die kan met een speciale waterzak, een zogenoemde 'bambi bucket', duizenden liters water tegelijk uit een meer of ander wateroppervlak scheppen en boven de brand uitstorten.

Ondersteuning buurlanden

"Het is belangrijk om ons buurland te ondersteunen", aldus Berendsen. België had de Europese Unie om hulp gevraagd vanwege de omvang van de brand. Naast Nederland sturen ook Tsjechië en Zweden blusvoertuigen en helikopters. Ook Duitsland helpt bij het bestrijden van het vuur.

Veenbranden zijn lastig te blussen, omdat het vuur zich ook ondergronds kan verspreiden. De Hoge Venen liggen in het oosten van België, tussen Luik en Aken.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP
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