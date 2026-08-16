Twee Nederlandse helikopters opnieuw naar België voor natuurbrand

Twee Nederlandse blushelikopters helpen zondag opnieuw met het blussen van de grote natuurbrand in België, meldt de Landmacht op X. Zaterdag werden de helikopters ook al ingezet.

Het gaat om Chinook-helikopters die per keer een waterzak van 7600 liter kunnen vervoeren. Per helikopter vliegen er vier crewleden mee.

Een woordvoerder van het ministerie van Defensie laat weten dat er niet meer Nederlandse hulp komt, omdat dat ten koste gaat van de eigen capaciteit. Voor maandag heeft Nederland één helikopter beschikbaar, mocht België daar behoefte aan hebben, aldus de woordvoerder.

De brand woedt in het natuurgebied de Hoge Venen, dat tussen Luik en Aken ligt. Rond middernacht was de brand nog niet onder controle. Zeker 2700 hectare aan natuur is verbrand.