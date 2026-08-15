Grote natuurbrand op de Hoge Veluwe bij Arnhem onder controle

In de nacht van vrijdag op zaterdag is brand uitgebroken in een bos en heidegebied op de Hoge Veluwe, vlak bij Arnhem. Vanwege de droogte en de locatie werd snel opgeschaald. De brand is inmiddels onder controle, laat de veiligheidsregio weten.
Rond 02.30 uur rukte de brandweer met meerdere blusvoertuigen uit. Ook trokken specialistische teams het natuurgebied in.
De veiligheidsregio laat weten dat de brand inmiddels onder controle is. De situatie wordt zaterdag extra in de gaten gehouden. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend.