Politie vermoedt brandstichting bij natuurbranden in Wijchen

De politie vermoedt dat de meerdere natuurbranden die zondag rond Wijchen woedden zijn aangestoken. In het gebied zijn vijf brandhaarden aangetroffen, laat een politiewoordvoerder aan Hart van Nederland weten. De politie is op zoek naar een verdachte en heeft een getuigenoproep gedaan.

Zondagmiddag moest de brandweer meerdere keren uitrukken voor natuurbranden in de omgeving van de Gelderse plaats. Aan de Geitweg woedde een brand waarvoor veel materieel werd ingezet. Rond 16.30 uur was het vuur geblust.

Campinggasten van camping Bij de 3 Linden in Wijchen hielden hun adem in toen ze hoorden van de brand:

2:10 Campinggasten Wijchen hielden adem in toen natuurbrand ontstond

Meerdere branden vlak bij elkaar

Eerder zondag woedde ook een natuurbrand aan de Heumenseweg. Die brand was rond 14.30 uur onder controle. De Geitweg is een zijstraat van die weg en de twee branden lagen ongeveer 2 kilometer uit elkaar.

Hoe groot de natuurbrand aan de Geitweg precies was, is niet bekend.

Politie zoekt verdachte

Omdat in totaal vijf brandhaarden zijn gevonden, houdt de politie rekening met brandstichting. Wie mogelijk achter de branden zit, is nog niet bekend.

De politie roept getuigen op zich te melden en is op zoek naar een verdachte.