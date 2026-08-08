Van financieel medewerker tot woordvoerder, iedereen helpt mee om nieuwe natuurbrand te voorkomen

Natuurgebied de Boshuizerbergen vlakbij Venray is zaterdag opnieuw afgesloten nadat het vuur op enkele plekken weer was opgelaaid. Bij de brand eerder deze week ging meer dan 100 hectare natuur in vlammen op. De gevolgen zijn enorm, ook voor Stichting het Limburgs Landschap.

De bedrijfsvoering van de natuurorganisatie staat volledig in het teken van de brand. Van de woordvoerder tot aan het Hoofd Financiën, iedereen wordt ingezet om te controleren op brandhaarden in het gebied.

'Het is niet anders, dit kan nog weken duren'

Woordvoerder Loek Hendrikx ook, die een van de medewerkers is die eerder is teruggekomen vanaf zijn vakantieadres: “Er zijn er die hun vakantie hebben onderbroken, alle handjes zijn nodig. Ook loonwerkers en agrariërs helpen mee. De brandweer is hier ook aanwezig met een voertuig om ons te helpen maar het ziet ernaar uit dat zolang het droog blijft we hier moeten blijven controleren."

"We draaien de hele dag door diensten, ook ’s nachts. We zien gewoon dat de bodem nog smeult, als daar zuurstof bij komt dan laait het op. Vanmiddag gaat het waarschijnlijk waaien, dat kan gevaarlijk zijn. We lopen in tweetallen door het gebied met een schep en zand. Als we wat tegenkomen scheppen we het om en gooien er zand op. Als de weersvoorspellingen zo blijven dan kan dit nog wel enkele weken duren, het is niet anders”, zegt Hendrikx.