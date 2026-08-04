OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Brandweer schakelt EOD in bij natuurbrand Venray uit angst voor WOII-munitie

Brand

Vandaag, 21:26

Link gekopieerd

De brandweer heeft bij de natuurbrand in Venray de hulp van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ingeschakeld. In het gebied kan nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog liggen, meldt de veiligheidsregio dinsdagavond.

Nieuw: Volg Hart van Nederland op Google

De veiligheidsregio laat weten dat er tijdens de oorlog veel gevochten is bij de Limburgse plaats. Een adviseur van de EOD is opgeroepen om advies uit te brengen "over eventuele achtergebleven munitie en wat dit betekent voor de bluswerkzaamheden." De veiligheidsregio benadrukt dat de brandweer zelf ook altijd rekening houdt met deze risico's.

Gevolgen jeneverbessen

Burgemeester Michiel Uitdehaag heeft daarnaast dinsdagavond in een video de inwoners toegesproken. Hij zegt dat veel mensen verdrietig zijn om de schade die de brand aanricht. "Het is verschrikkelijk om te zien wat de gevolgen van deze natuurbrand zijn. Ook voor onze jeneverbessen. En die komen maar op weinig plekken in Nederland voor." In het natuurgebied groeien veel jeneverbessen.

Uitdehaag laat verder weten dat de brand lastig te bestrijden is door de wind die regelmatig van richting verandert. Hij waarschuwt inwoners dat de overlast door rook nog niet voorbij is.

Door ANP

Lees ook

Blushelikopters gooien bijna 900.000 liter water op natuurbrand bij Venray
Blushelikopters gooien bijna 900.000 liter water op natuurbrand bij Venray
Venray kondigt noodverordening af vanwege grote natuurbrand
Venray kondigt noodverordening af vanwege grote natuurbrand
Natuurbrand Venray zorgt ook voor brandlucht in regio Nijmegen
Natuurbrand Venray zorgt ook voor brandlucht in regio Nijmegen
Brand in Limburg alleen maar groter geworden: al 100 hectare in vlammen op
Brand in Limburg alleen maar groter geworden: al 100 hectare in vlammen op
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.