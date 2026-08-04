Brandweer schakelt EOD in bij natuurbrand Venray uit angst voor WOII-munitie

De brandweer heeft bij de natuurbrand in Venray de hulp van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ingeschakeld. In het gebied kan nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog liggen, meldt de veiligheidsregio dinsdagavond.

De veiligheidsregio laat weten dat er tijdens de oorlog veel gevochten is bij de Limburgse plaats. Een adviseur van de EOD is opgeroepen om advies uit te brengen "over eventuele achtergebleven munitie en wat dit betekent voor de bluswerkzaamheden." De veiligheidsregio benadrukt dat de brandweer zelf ook altijd rekening houdt met deze risico's.

Gevolgen jeneverbessen

Burgemeester Michiel Uitdehaag heeft daarnaast dinsdagavond in een video de inwoners toegesproken. Hij zegt dat veel mensen verdrietig zijn om de schade die de brand aanricht. "Het is verschrikkelijk om te zien wat de gevolgen van deze natuurbrand zijn. Ook voor onze jeneverbessen. En die komen maar op weinig plekken in Nederland voor." In het natuurgebied groeien veel jeneverbessen.

Uitdehaag laat verder weten dat de brand lastig te bestrijden is door de wind die regelmatig van richting verandert. Hij waarschuwt inwoners dat de overlast door rook nog niet voorbij is.