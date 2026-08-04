Natuurbrand Venray zorgt ook voor brandlucht in regio Nijmegen

De natuurbrand in de Boschhuizerbergen ten oosten van Venray heeft dinsdagochtend ook gevolgen in de regio Nijmegen. Door een draaiende wind is in onder meer de gemeenten Nijmegen, Heumen en Berg en Dal een sterke brandlucht te ruiken, meldt de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Mensen die last hebben van de geur of klachten krijgen, wordt geadviseerd ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen tijdelijk uit te schakelen.

De impact van de brand is volgens burgemeester Michiel Uitdehaag van Venray "groot". "Maar een vierkante kilometer, ongeveer 100 hectare, dat is een enorm gebied. En ik ga ervan uit dat van die natuur weinig meer over is. Dat is dramatisch."

Ruim 250 brandweermensen proberen de brand onder controle te krijgen. Ook is een blushelikopter ingezet. Tot nu toe is een gebied van ongeveer 100 hectare getroffen.

Camping en woningen ontruimd

In de omgeving van de brand zijn een camping en vier woningen ontruimd. "We proberen die mensen allemaal zo goed mogelijk te informeren en gerust te stellen", aldus de burgemeester. "Gelukkig is het de brandweer tot nu toe gelukt om die locaties veilig te houden. De mensen zijn vooral geëvacueerd vanwege de rookoverlast." De campinggasten mogen dinsdag nog niet terug.

Uitdehaag bezocht dinsdagochtend de parkeerplaats bij hotel Asteria in Venray, waar de hulpdiensten zich hebben verzameld. Daar sprak hij met een aantal brandweermensen. "Dan hoor je hoe groot de impact ook voor hen is, fysiek en mentaal. Ze hebben afgelopen nacht in het donker heel hard door moeten werken. Ze zijn blij dat de blushelikopter er weer is."