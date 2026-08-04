Brand in Limburg alleen maar groter geworden: al 100 hectare in vlammen op

De natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg is flink uitgebreid. Een gebied van in totaal 100 hectare is getroffen, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord. Maandagmiddag besloeg de brand nog 21 hectare. Dinsdagochtend gaan ook de blushelikopters weer de lucht in.

Delen van het gebied van 100 hectare zijn afgebrand en door de brandweer geblust, terwijl op andere plekken het vuur nog woedt, aldus de woordvoerder.

De brand is vannacht alleen maar uitgebreid, vertelt Eric Thijssen van de Veiligheidsregio Limburg-Noord: "Het gebied is lastig toegankelijk voor blusvoertuigen." De kern van het bos is lastig te bereiken.

De brandweer geeft in de ochtenduitzending van Hart van Nederland een laatste update. Bekijk de video in dit artikel.

Brand naar alle kanten uitgebreid

Door de draaiende wind verspreidt het vuur zich sneller. De brand die uitbrak in natuurgebied Boschhuizerbergen is sindsdien naar alle kanten uitgebreid. De brandweer heeft stoplijnen getrokken om de brand in te dammen. Bij de Maasheseweg zorgt de brandweer dat het vuur niet richting het noorden trekt. Ook de spoorlijn die door het gebied loopt is aangemerkt als stoplijn. De brand is daar op één plek al overheen gegaan. Die plek wordt goed in de gaten gehouden en geblust, zegt de woordvoerder. Door de grote brand komen ook roetdeeltjes naar beneden.

Honderden brandweermensen actief

Maandagmiddag brak de brand uit. Al snel werd er groot opgeschaald en is de hele dag geprobeerd te brand te bestrijden. In de nacht zijn 250 tot 300 brandweermensen actief geweest om het vuur te bestrijden. De drie blushelikopters van Defensie zijn gestopt met vliegen, omdat het in het donker te gevaarlijk is om 7.600 liter water per vlucht nauwkeurig te lossen. Die helikopters gaan dinsdagochtend vanaf 7 uur weer vliegen.

Een camping ontruimd

Een eerder verstuurd NL Alert blijft van kracht. De veiligheidsregio roept mensen op uit de rook te blijven, ook al trekt die nu vooral recht omhoog. Door de natuurbrand zijn onder meer een camping en vier woningen ontruimd. Ongeveer dertig campinggasten hebben de nacht doorgebracht in een hotel.

Het treinverkeer tussen Venray en Boxmeer ligt tot zeker 18 uur dinsdagavond stil. De brand woedt in de Rosmolen en de Boschhuizerbergen, aan beide kanten van de spoorlijn die door het gebied loopt. Wanneer het treinverkeer kan worden hervat, hangt af van het verloop van de brand.