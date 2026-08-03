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Zeer grote brand in Limburgs natuurgebied, 'blijf weg uit de omgeving'

Brand

Vandaag, 14:17

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In natuurgebied De Rosmolen woedt een "zeer grote brand", aldus veiligheidsregio Limburg-Noord. De brandweer is bezig de brand te bestrijden met "zeer veel mensen en voertuigen". De brandweer verwacht langer bezig te zijn en heeft daarom opgeschaald en werkt in pelotons. Een blushelikopter van Defensie is opgeroepen.

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Door droge omstandigheden kan het vuur zich zeer snel uitbreiden. De brand woedt hoog in de bomen, aldus de woordvoerder. "Het kan van boomtop naar boomtop, dat maakt het blussen lastig."

Een tweede blushelikopter is onderweg naar de natuurbrand in het Noord-Limburgse natuurgebied De Rosmolen, meldt Defensie. Het gaat om een Chinook-transporthelikopter met daaronder een waterzak.

Vierde keer

De eerste Chinook is al ter plaatse om te helpen bij het blussen, meldt veiligheidsregio Limburg-Noord. Daarbij maakt de helikopter lage vliegbewegingen, wat voor herrie kan zorgen.

Het is de vierde keer dit jaar dat blushelikopters worden opgeroepen om te helpen bij een natuurbrand. Volgens Defensie staat er van 1 april tot 1 oktober altijd minimaal één Chinook-helikopter paraat om uit te rukken.

De brandweer zelf denkt nog geruime tijd bezig te zijn met de bestrijding van de brand. De pelotons waarmee de brandweer nu werkt bestaan uit meerdere tankautospuiten en ondersteunende voertuigen. Elk peloton werkt onder leiding van een eigen pelotonscommandant. Op die manier verwacht de brandweer de hulpverlening zo lang mogelijk vol te kunnen houden.

Blijf weg uit omgeving brand

De veiligheidsregio roept mensen op uit de omgeving weg te blijven en hulpdiensten niet te hinderen.

De NS heeft het treinverkeer tussen Nijmegen en Venray stilgelegd vanwege de brand. De vervoerder denkt dat treinen na 18.00 uur weer zullen rijden.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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