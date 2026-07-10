Verhoogd risico op natuurbranden door hitte en droogte in heel Nederland

Door de aanhoudende hitte en droogte geldt sinds vrijdag in heel Nederland een verhoogd risico op natuurbranden. De waarschuwing was al van kracht in het grootste deel van het land, maar is nu ook uitgebreid naar de veiligheidsregio's Zeeland, Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid.

Volgens de droogtemonitor van Rijkswaterstaat zorgen de hoge temperaturen en het uitblijven van neerslag ervoor dat de natuur steeds droger wordt. Vanaf zaterdag geldt bovendien het Nationaal Hitteplan voor grote delen van Nederland.

Eerder dit jaar hield de natuurbrand bij 't Harde Nederland in zijn greep. In de video bovenaan dit artikel zie je hoe dat verliep.

Extra voorzichtig doen

Veiligheidsregio's roepen bezoekers van natuurgebieden op extra voorzichtig te zijn. Zo kunnen weggegooide sigaretten, maar ook glazen flesjes die zonlicht bundelen, brand veroorzaken. Ook wordt afgeraden om in natuurgebieden te barbecueën.

Daarnaast waarschuwen de hulpdiensten dat auto's met een hete uitlaat een brand kunnen veroorzaken wanneer ze in hoog, droog gras worden geparkeerd.