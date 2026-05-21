Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Na grote natuurbranden oefent Defensie weer met explosieven

Na grote natuurbranden oefent Defensie weer met explosieven

Brand

Vandaag, 11:45

Link gekopieerd

Defensie gaat weer oefenen met explosieven in natuurgebieden. Dat was tijdelijk stopgezet nadat eind april op meerdere plekken natuurbrand ontstond tijdens militaire oefeningen, onder meer in Gelderland en Noord-Brabant. Volgens het ministerie mag er nu alleen weer geoefend worden als het risico op natuurbrand laag is en de weersomstandigheden gunstig blijven.

Als er opnieuw extreme droogte is, "blijven activiteiten met explosieven, open vuur en pyrotechniek, zonder uitzondering, voorlopig verboden". Intussen werkt het ministerie aan een aanpassing van de regels voor oefeningen in droge periodes. Dat moet nog voor de zomer klaar zijn.

Eind april brak op meerdere plekken brand uit na oefeningen van Defensie. De brandweer kon pas na dagen het sein brand meester geven nadat op het Artillerie Schietkamp in 't Harde brand was uitgebroken. De provincie Noord-Brabant riep Defensie op om met urgentie de droogteprotocollen te herzien.

Brandweerstel Gert van Putten en Geranda van Putten werden ingezet om de brand te blussen in 't Harde:

Brandweerkoppel blikt terug op grote natuurbrand bij 't Harde: 'Net een oorlogsgebied'
0:50

Brandweerkoppel blikt terug op grote natuurbrand bij 't Harde: 'Net een oorlogsgebied'

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Natuurbrand bij 't Harde verzoorzaakt door defensie-oefening met spingstof
Natuurbrand bij 't Harde verzoorzaakt door defensie-oefening met spingstof
Natuurbrand bij militairterrein 't Harde mogelijk veroorzaakt door oefening
Natuurbrand bij militairterrein 't Harde mogelijk veroorzaakt door oefening
Het regent weer, maar is dat genoeg tegen natuurbranden?
Het regent weer, maar is dat genoeg tegen natuurbranden?

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.