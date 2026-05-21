Na grote natuurbranden oefent Defensie weer met explosieven

Defensie gaat weer oefenen met explosieven in natuurgebieden. Dat was tijdelijk stopgezet nadat eind april op meerdere plekken natuurbrand ontstond tijdens militaire oefeningen, onder meer in Gelderland en Noord-Brabant. Volgens het ministerie mag er nu alleen weer geoefend worden als het risico op natuurbrand laag is en de weersomstandigheden gunstig blijven.

Als er opnieuw extreme droogte is, "blijven activiteiten met explosieven, open vuur en pyrotechniek, zonder uitzondering, voorlopig verboden". Intussen werkt het ministerie aan een aanpassing van de regels voor oefeningen in droge periodes. Dat moet nog voor de zomer klaar zijn.

Eind april brak op meerdere plekken brand uit na oefeningen van Defensie. De brandweer kon pas na dagen het sein brand meester geven nadat op het Artillerie Schietkamp in 't Harde brand was uitgebroken. De provincie Noord-Brabant riep Defensie op om met urgentie de droogteprotocollen te herzien.

Brandweerstel Gert van Putten en Geranda van Putten werden ingezet om de brand te blussen in 't Harde: