Natuurbrand bij militairterrein 't Harde mogelijk veroorzaakt door oefening

De grote brand bij het militaire oefenterrein 't Harde is mogelijk ontstaan tijdens een oefening van Defensie. Of die oefening ook echt de oorzaak is van de natuurbrand, wordt nog onderzocht. "Er werden verschillende oefeningen gehouden, onderzoek moet uitwijzen waar het fout is gegaan", vertelt Doron Wallin, woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee, tegen Hart van Nederland. "We kunnen niet op de zaken vooruitlopen."

De brand brak aan het einde van de ochtend uit, al is het exacte tijdstip niet bekend. Militairen die op dat moment aan het oefenen waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. Hoeveel mensen daarbij betrokken waren, is niet duidelijk.

Feitenonderzoek

De marechaussee doet momenteel een zogeheten feitenonderzoek naar de toedracht van de brand. Het is nog onduidelijk of er gebouwen of materieel van Defensie gevaar lopen door het vuur. Wanneer de resultaten van het onderzoek naar buiten komen, is nog niet bekend.

Is het wel handig om met explosieven te oefenen terwijl op veel plaatsen in Nederland de grond en vegetatie erg droog zijn? "Dat zal ook onderzocht worden, of het protocol dat hiervoor geldt is gevolgd", vertelt Wallin. "Pas daarna kunnen we vaststellen waar het fout is gegaan."

Vaker brand tijdens militaire oefeningen?

Het is niet de eerste keer dat een natuurbrand ontstaat op of rond een militair oefenterrein. Vorig jaar april ontstond op de heide bij Ede brand door een rookgranaat tijdens een oefening van Defensie. Ook vorige week ging het mis tussen Ede en Otterlo, opnieuw op militair terrein.

In België liep het in 2021 flink uit de hand op het Groot Schietveld in Wuustwezel. Daar brak tijdens schietoefeningen een grote natuurbrand uit. Woensdag zijn schietoefeningen daar stilgelegd vanwege het verhoogde risico op brand, melden Belgische media.