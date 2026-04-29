Risico natuurbranden in noordoosten van Nederland opgeschaald

In de noordoostelijke provincies van Nederland geldt vanaf woensdag het hoogste waarschuwingsniveau voor natuurbranden. En dat is niet voor niets: de afgelopen dagen waren er op verschillende plekken in Nederland grote natuurbranden. Dit komt onder meer door de aanhoudende droogte.

In droge periodes kunnen natuurbranden zich snel en onvoorspelbaar ontwikkelen. Hulpdiensten letten in deze periodes daarom extra goed op. Bezoekers van natuurgebieden wordt gevraagd om voorzichtig te zijn met vuur en sigarettenpeuken.

Op het terrein van het Artillerie Schietkamp bij 't Harde is woensdag een grote natuurbrand uitgebroken: