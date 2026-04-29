Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Risico natuurbranden in noordoosten van Nederland opgeschaald

Risico natuurbranden in noordoosten van Nederland opgeschaald

Brand

Vandaag, 14:01

Link gekopieerd

In de noordoostelijke provincies van Nederland geldt vanaf woensdag het hoogste waarschuwingsniveau voor natuurbranden. En dat is niet voor niets: de afgelopen dagen waren er op verschillende plekken in Nederland grote natuurbranden. Dit komt onder meer door de aanhoudende droogte.

In droge periodes kunnen natuurbranden zich snel en onvoorspelbaar ontwikkelen. Hulpdiensten letten in deze periodes daarom extra goed op. Bezoekers van natuurgebieden wordt gevraagd om voorzichtig te zijn met vuur en sigarettenpeuken.

Op het terrein van het Artillerie Schietkamp bij 't Harde is woensdag een grote natuurbrand uitgebroken:

Zeer grote natuurbrand op militair oefenterrein bij 't Harde
0:30

Zeer grote natuurbrand op militair oefenterrein bij 't Harde

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.