Grote heidebrand in Wateren onder controle na snelle inzet brandweer

Brand

Gisteren, 22:32

Een natuurbrand aan de Keukenlaan in het Drentse Wateren heeft dinsdagavond voor grote inzet van de brandweer gezorgd. Rond 21.20 uur kwam de eerste melding binnen, waarna al snel duidelijk werd dat het om een flinke brand ging. Het vuur ging gepaard met metershoge vlammen en breidde zich snel uit over de heide. Inmiddels is het vuur onder controle.

Direct na de melding werden meerdere eenheden met spoed opgeroepen. De brandweer schaalde snel op en zette zwaar materieel in om het vuur onder controle te krijgen. Naast tankautospuiten kwamen ook speciale natuurbrandbestrijdingsvoertuigen, watertankwagens en een schuimblusvoertuig ter plaatse.

Ook het Team Digitale Verkenning en meerdere officieren van dienst werden ingezet om de situatie goed te overzien en de inzet te coördineren.

Door het hele land ontstonden er natuurbranden, zoals de duinbrand bij Duindorp. In de video hieronder is te zien hoe de brand er vanuit de lucht uitzag:

Brand onder controle

Bij aankomst van de eerste brandweereenheden bleek dat het vuur zich snel had uitgebreid, maar ook relatief snel onder controle kon worden gebracht. Daarmee is verdere verspreiding voorkomen.

De brandweer verwacht nog enige tijd bezig te zijn met nabluswerkzaamheden. Dat gebeurt om te voorkomen dat het vuur opnieuw oplaait in het droge natuurgebied.

Door Redactie Hart van Nederland

