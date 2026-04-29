Grote natuurbrand in Helden onder controle, nablussen zal nog even duren

De grote natuurbrand bij de Limburgse plaats Helden is onder controle. "Nabluswerkzaamheden zullen nog enige tijd in beslag nemen", meldt de veiligheidsregio.

Woensdagochtend brak iets na 06.00 uur brand uit nabij de Lanterdweg. Vanwege de grootte van de brand, de droogte en snelle uitbreiding werd opgeschaald naar zeer grote brand. Het getroffen gebied beslaat ruim 7000 vierkante meter. Het betrof "een grondbrand" die zich dus niet via bomen verspreidde, maar over de grond.

Verhoogd risico op natuurbranden

In bijna heel Nederland, waaronder Limburg, geldt een verhoogd risico op natuurbranden. Het hoogste waarschuwingsniveau is van kracht in zeker 20 van de 25 veiligheidsregio's. Dat komt omdat het al een tijd niet heeft geregend. In droge periodes kan er sneller dan normaal brand ontstaan in natuurgebieden en kunnen branden zich onvoorspelbaar ontwikkelen.