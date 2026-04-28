Flinke duinbrand Den Haag onder controle, brandweer nog wel waakzaam

In de duinen bij Duindorp in Den Haag is dinsdagavond brand uitgebroken aan het Cort van der Lindenpad. Door de droogte konden struiken en gras snel vlam vatten. De brandweer schaalde daarom op naar een zeer grote brand. Rond 22.00 uur laat de brandweer weten dat de brand onder controle is.

De brand begon aan het begin van de avond en ging gepaard met flinke rookontwikkeling. Omwonenden kregen een NL-Alert met het dringende advies om uit de buurt te blijven. Ook werd gevraagd ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten.

De brandweer rukte massaal uit met korpsen uit onder meer Den Haag, Wassenaar en Monster. Door de harde wind had het vuur vrij spel en werd het blussen bemoeilijkt. Brandweerlieden gebruikten naast water ook vuurzwepen om kleinere brandhaarden snel uit te slaan.

Oplaaien

Hoewel de brand inmiddels onder controle is, is het gevaar nog niet geweken. De brandweer houdt samen met de boswachter het gebied de komende uren scherp in de gaten om te voorkomen dat het vuur opnieuw oplaait.

Hoe groot het getroffen gebied precies is, is nog niet duidelijk. In de duinen staat ook een bunker met een historisch filmarchief. Volgens de brandweer krijgt die plek extra aandacht, maar is er geen direct gevaar voor de bunker.