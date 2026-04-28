Verhoogd risico op natuurbranden in bijna hele land wegens aanhoudende droogte

Brand

Vandaag, 15:56 - Update: 1 uur geleden

In bijna heel Nederland geldt een verhoogd risico op natuurbranden, doordat het al een tijdje niet heeft geregend. In zeker 20 van de 25 veiligheidsregio's is fase 2 van kracht, het hoogste waarschuwingsniveau.

In droge periodes kan een natuurbrand sneller ontstaan en zich onvoorspelbaar ontwikkelen. Hulpdiensten voeren dan extra controles uit. Bezoekers van natuurgebieden wordt geadviseerd voorzichtig te zijn met vuur en sigarettenpeuken.

Verhoogd waarschuwingsniveau

Vorige week werd in veel regio's het waarschuwingsniveau verhoogd. Dinsdag gebeurde dat ook in Zeeland, Limburg en twee Zuid-Hollandse regio's.

Alleen in de noordoostelijke provincies geldt nog de lagere fase 1. Twee regio's, Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland, registreren het actuele natuurbrandrisico niet via deze methode.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

