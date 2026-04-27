Net geopend vakantieverblijf voor jeugd met beperking brandt volledig uit

Het leek een droomstart: een gloednieuwe groepsaccommodatie, feestelijk geopend en klaar voor gebruik. Maar nog geen week later is daar niets meer van over. In het Limburgse Heel ging het flink mis bij Stichting Wigwam, waar een brand het pand volledig verwoestte.

In de vroege ochtend van woensdag 22 april, rond 04.30 uur, brak het vuur uit. Het gebouw brandde van binnen volledig uit. Niemand raakte gewond, maar de schade is enorm. De slingers van de opening, vijf dagen eerder, hangen nog aan de deur.

'Alles waar je voor werkt is weg'

De klap komt hard aan bij de organisatie, die vakanties regelt voor jongeren met een beperking. Het is bovendien niet de eerste tegenslag voor de stichting. "Alles waar je zo hard voor hebt gewerkt, is ineens weg", zegt directeur Margo de Kock tegen Hart van Nederland.

