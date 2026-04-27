Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Net geopend vakantieverblijf voor jeugd met beperking brandt volledig uit

Brand

Gisteren, 22:36

Link gekopieerd

Het leek een droomstart: een gloednieuwe groepsaccommodatie, feestelijk geopend en klaar voor gebruik. Maar nog geen week later is daar niets meer van over. In het Limburgse Heel ging het flink mis bij Stichting Wigwam, waar een brand het pand volledig verwoestte.

In de vroege ochtend van woensdag 22 april, rond 04.30 uur, brak het vuur uit. Het gebouw brandde van binnen volledig uit. Niemand raakte gewond, maar de schade is enorm. De slingers van de opening, vijf dagen eerder, hangen nog aan de deur.

'Alles waar je voor werkt is weg'

De klap komt hard aan bij de organisatie, die vakanties regelt voor jongeren met een beperking. Het is bovendien niet de eerste tegenslag voor de stichting. "Alles waar je zo hard voor hebt gewerkt, is ineens weg", zegt directeur Margo de Kock tegen Hart van Nederland.

Over de brand en de tegenslagen van de stichting, zie je in de reportage hierboven.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.