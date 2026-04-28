Snackbar, supermarkt en kapper in Emmeloord verwoest door grote brand

In Emmeloord (Flevoland) heeft in de nacht van maandag op dinsdag een zeer grote brand gewoed. Door de brand is een bedrijfsverzamelgebouw aan de Moerasandijviestraat in vlammen opgegaan. Bewoners van omliggende woningen moesten hun huis verlaten.

De brand brak uit rond 00.30 uur en werd volgens een correspondent ter plaatse opgemerkt door buren. De brand was uitslaand en de brandweer schaalde al snel op naar een zeer grote brand. Vier blusvoertuigen, een hoogwerker en twee waterwagens kwamen ter plaatse om het vuur te bestrijden.

Woningen ontruimd

In het gebouw bevonden zich een snackbar, supermarkt en een kapperszaak, meldt een woordvoerder van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Volgens de correspondent begon de brand in de snackbar en breidde het vuur zich uit naar de supermarkt en de kapperszaak.

Er ontstonden dikke, zwarte rookwolken. Volgens de woordvoerder van de veiligheidsregio hadden bewoners hier echter beperkt last van. Ze kregen wel het advies om ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten. Zes omliggende woningen zijn ontruimd.

Een bewoner die tegenover het pand woont, laat aan Hart van Nederland weten dat ze afgelopen weekend nog naar de kapper waren geweest. "Dit is wel schrikken. Het pand ligt volledig in de as", zegt ze.

Brand aangestoken?

De brand is inmiddels onder controle. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar naastgelegen panden. De snackbar, supermarkt en kapperszaak moeten echter als verloren worden beschouwd.

Hoe de brand is ontstaan, wordt nog onderzocht. Een correspondent ter plaatse meldt dat er mogelijk sprake is van opzet. De politie laat aan Hart van Nederland weten dat het een van de mogelijke scenario's is en dat het wordt meegenomen in het onderzoek.