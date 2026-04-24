Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Natuurbrandgevaar stijgt snel: al 14 veiligheidsregio's op hoogste alarm

Natuur

Vandaag, 10:34 - Update: 3 uur geleden

Link gekopieerd

Door de aanhoudende droogte is het risico op natuurbranden in rap tempo toegenomen. In 14 van de 25 veiligheidsregio's is inmiddels het hoogste waarschuwingsniveau bereikt.

Onder meer in Flevoland, Twente, Gooi en Vechtstreek en Noord- en Oost-Gelderland is de situatie het meest zorgwekkend door het hoogste waarschuwingsniveau. De brandweer heeft fase 2 afgekondigd, waarbij wordt gesproken van een verhoogd risico.

In de bovenstaande video vertelt bevelvoerder Dirk van Duijn van de brandweer in Katwijk over de verhoogde kans op branden in de duinen en waardoor het kan gebeuren dat een beginnend vuurtje hier zo snel op kan laaien.

Fase 2

Sinds begin april waarschuwt de brandweer al voor een verhoogde kans op natuurbranden in de regio's Kennemerland en Noord-Holland, waaronder de Noord-Hollandse duinen.

Afgelopen donderdag is in meerdere delen van het land opgeschaald naar fase 2. Het gaat om veiligheidsregio's zoals Utrecht, Hollands Midden, Midden- en West-Brabant, Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost, IJsselland en Gelderland-Zuid.

Hoe voorkom een natuurbrand?

Door de droge natuur kan een kleine vonk al snel uitgroeien tot een snel verspreidende brand. Om een natuurbrand snel te signaleren, kunnen hulpdiensten verkenningsvluchten uitvoeren. Soms worden stookverboden ingevoerd om branden te voorkomen.

De meeste natuurbranden ontstaan door menselijk handelen, meldt de brandweer op hun website. Om natuurbranden te voorkomen is het extra belangrijk om voorzichtig te zijn met vuur en sigarettenbeuken als je een natuurgebied bezoekt. Door de droge natuur kan een kleine vonk al snel uitgroeien tot een snel verspreidende brand.

Daarom meldt de brandweer om sigarettenpeuken, afval en zeker glas in de afvalbakken te gooien. Benieuwd wat je nog meer kunt doen en waar je op moet letten? Bekijk de bovenstaande video voor meer tips en verhalen van de brandweer.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.