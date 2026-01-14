Volg Hart van Nederland
Greenpeace: overheden te traag in aanpak klimaatcrisis

Natuur

Vandaag, 06:49 - Update: 5 uur geleden

Klimaatorganisatie Greenpeace slaat alarm na nieuwe cijfers van de Europese klimaatdienst Copernicus. Uit de metingen blijkt dat 2025 het op twee na warmste jaar is sinds het begin van de metingen. Ook waarschuwt Copernicus dat de afgesproken grens van 1,5 graad opwarming mogelijk al dit decennium wordt overschreden.

"Het is en blijft schrikken om te zien dat de aarde steeds heter wordt", zegt klimaatexpert Maarten de Zeeuw van Greenpeace. "Wij maken ons ernstig zorgen. Met elke tiende graad opwarming wordt de klimaatcrisis erger. Daarom blijven we er alles aan doen wat nodig is om overheden en grote vervuilers aan de grens van 1,5 graad te houden."

Ook onder Nederlanders leven zorgen over het klimaat. Vorig jaar in oktober gingen tienduizenden mensen de straat op in Den Haag om daarvoor aandacht te vragen:

Klimaatmaars door Den Haag, tienduizenden mensen op de been
0:38

Klimaatmaars door Den Haag, tienduizenden mensen op de been

Volgens De Zeeuw nemen Nederland en andere landen te weinig maatregelen. Overheden zouden te traag reageren op de signalen. Hij wijst op natuurbranden, zware regenval, stormen en langdurige droogte die steeds vaker voorkomen en steeds heftiger worden.

Kwetsbare landen

Ook hulporganisatie CARE Nederland maakt zich zorgen, vooral over landen die extra kwetsbaar zijn voor extreem weer. "In Somalië zien we gezinnen hun oogst en vee verliezen door droogte. In Pakistan spoelen huizen, scholen en waterbronnen weg door overstromingen. In de Filipijnen raken families in één nacht alles kwijt door zware stormen", zegt Kerime van Opijnen van CARE.

Volgens CARE is het belangrijk dat deze landen beter worden beschermd. Van Opijnen pleit voor investeringen in wateropvang, bescherming tegen overstromingen en landbouw die beter tegen droogte kan. "Beleid en financiering moeten hen beschermen, in plaats van hen alleen te laten met de schade."

Door ANP

Volg Hart van Nederland
