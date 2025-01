Greenpeace opgelucht na stikstofuitspraak: 'Feest voor de natuur'

Greenpeace is "opgelucht" dat de rechter heeft geoordeeld dat de Staat meer haast moet maken met het aanpakken van de stikstofuitstoot. "Het is vandaag een feest voor de natuur, maar we staan hier ook met een dubbel gevoel. Er zijn grote maatschappelijke gevolgen verbonden aan dit vonnis", zegt Andy Palmen, directeur van Greenpeace Nederland.

De Staat moet ervoor zorgen dat in 2030 de helft van de kwetsbare natuurgebieden niet langer overbelast is. Wordt dat doel niet gehaald, dan volgt een dwangsom van 10 miljoen euro. "Nederland trekt altijd aan het kortste eind en eindelijk zegt een rechter nu: 'Zo kan het niet'. De overheid overtreedt zijn eigen wetten en moet nu aan de slag, die stikstofuitstoot moet naar beneden", reageert Palmen direct na de uitspraak. "Als je als kabinet nu niet luistert, weet ik het ook niet meer." Tegelijkertijd erkent hij de gevolgen van het vonnis voor boeren, bedrijven en de bouw.

De milieuorganisatie bekijkt nog of ze in hoger beroep gaat. Greenpeace had namelijk meer geëist, namelijk dat de stikstofneerslag in 80 procent van de kwetsbare natuurgebieden binnen de normen blijft. De rechter hield echter vast aan het eerder vastgestelde doel van 50 procent. "We hadden inderdaad op veel meer gehoopt, maar we hebben nu echt een stap gezet. De natuur heeft vandaag gewonnen," aldus Palmen.

Goed nieuws voor natuurorganisaties

Ook andere natuurorganisaties reageren positief op de uitspraak. Het Wereld Natuur Fonds noemt de uitspraak "een grote overwinning voor de natuur en de dieren die ervan afhankelijk zijn". Volgens de organisatie betekent het vonnis dat de overheid "nu eindelijk" werk moet maken van het verminderen van de stikstofuitstoot om kwetsbare natuurgebieden en dierensoorten te beschermen.

De Jonge Klimaatbeweging (JKB) is eveneens blij met de uitspraak. "In Nederland kunnen we rekenen op de rechtspraak," zegt voorzitter Dieuwertje Wallaart. Ze noemt het vonnis goed nieuws "in deze tijden van onzekerheid voor klimaatbeleid wereldwijd".

De Vogelbescherming sluit zich daarbij aan. "Dit is goed nieuws voor de vogels in Nederland. Er is te veel stikstof in de natuur," stelt de organisatie. "Hierdoor verdwijnen voedselbronnen en geschikte leef- en broedgebieden voor vogels. De aantallen van diverse vogelsoorten staan hierdoor onder druk."

Dwangsom

Het gebeurt niet vaak dat de Staat een dwangsom krijgt opgelegd. Op de vraag of de 10 miljoen niet een te laag bedrag is om de overheid aan te zetten tot actie, zegt Palmen: "De dwangsom legt de rechter niet zomaar op, dat vind ik een sterk signaal. Ik zie het meer als een symbolisch bedrag, een stok achter de deur. Op de totale begroting van een land is het natuurlijk heel weinig, maar dat de Staat daardoor niet gaat handelen, lijkt me heel sterk."

