Brandweer slaat alarm: risico op natuurbranden stijgt in steeds meer regio's

In steeds meer delen van het land stijgt het risico dat er natuurbranden uitbreken. Dit komt door de aanhoudende droogte. De brandweer heeft donderdag ook het hoogste waarschuwingsniveau ingesteld in de regio's IJsselland (Zwolle en omstreken) en in Gelderland-Zuid (Nijmegen en het rivierengebied).

Het hoogste niveau, fase 2, was eerder op de dag afgegeven voor de provincie Utrecht en voor de regio's Hollands-Midden (Leiden en Gouda), Midden- en West-Brabant (Tilburg en Breda), Brabant-Noord (Den Bosch) en Brabant-Zuidoost (Eindhoven). Op woensdag ging die in voor Haaglanden, dus Den Haag en omstreken.

Sinds begin april waarschuwt de brandweer al voor de kans op natuurbranden in de regio's Kennemerland (Haarlem) en Noord-Holland-Noord (Alkmaar), waar de Noord-Hollandse duinen onder vallen.

De veiligheidsregio's slaan hun handen ineen met de campagne 'Voorkomen van Vuur is jouw Natuur'. Hiermee hopen ze burgers bewust te maken van hun acties en de gevolgen hiervan:

2:06 Nieuwe campagne moet natuurbranden door burgers voorkomen

Risico groeit

Het hoogste niveau, fase 2, wordt ingesteld wanneer het langere tijd droog is. Dan groeit het risico dat een natuurbrand ontstaat. Het vuur kan zich vervolgens snel en onvoorspelbaar verspreiden. Hulpdiensten kunnen verkenningsvluchten uitvoeren en soms worden stookverboden ingevoerd. Bezoekers van natuurgebieden moeten voorzichtig zijn met vuur en sigarettenpeuken.

In de rest van het land geldt voorlopig het laagste waarschuwingsniveau, fase 1.