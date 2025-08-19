Groter risico op natuurbranden door warm weer: hier is de kans het grootst

In meerdere regio's van Nederland is de kans op een natuurbrand hoog. Dit komt doordat het momenteel erg droog is in de natuur. In vijftien van de vijfentwintig veiligheidsregio's is fase 2 van kracht. Hierdoor neemt het risico op natuurbranden toe.

De veiligheidsregio's Groningen, Friesland en Gelderland-Zuid hebben de afgelopen dagen het risiconiveau verhoogd. Het verhoogde risico houdt in dat de hulpdiensten extra alert zijn op branden en autoriteiten in sommige gevallen een stookverbod afgeven. Voorzichtigheid met vuur en sigarettenpeuken in een natuurgebied is dan ook gewenst.

In Overijssel, Flevoland, Zeeland en het grootste gedeelte van Limburg speelt een risico op natuurbranden ook, maar daar is de kans kleiner. Daar geldt nog fase 1. Vier veiligheidsregio's registreren het actuele natuurbrandrisico niet.

Hoe kan het zo misgaan dat er een natuurbrand ontstaat? In onderstaande video legt Klaas Noorland het uit:

2:06 Nieuwe campagne moet natuurbranden door burgers voorkomen

ANP