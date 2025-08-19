Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Groter risico op natuurbranden door warm weer: hier is de kans het grootst

Groter risico op natuurbranden door warm weer: hier is de kans het grootst

Brand

Vandaag, 17:48

Link gekopieerd

In meerdere regio's van Nederland is de kans op een natuurbrand hoog. Dit komt doordat het momenteel erg droog is in de natuur. In vijftien van de vijfentwintig veiligheidsregio's is fase 2 van kracht. Hierdoor neemt het risico op natuurbranden toe.

De veiligheidsregio's Groningen, Friesland en Gelderland-Zuid hebben de afgelopen dagen het risiconiveau verhoogd. Het verhoogde risico houdt in dat de hulpdiensten extra alert zijn op branden en autoriteiten in sommige gevallen een stookverbod afgeven. Voorzichtigheid met vuur en sigarettenpeuken in een natuurgebied is dan ook gewenst.

In Overijssel, Flevoland, Zeeland en het grootste gedeelte van Limburg speelt een risico op natuurbranden ook, maar daar is de kans kleiner. Daar geldt nog fase 1. Vier veiligheidsregio's registreren het actuele natuurbrandrisico niet.

Hoe kan het zo misgaan dat er een natuurbrand ontstaat? In onderstaande video legt Klaas Noorland het uit:

Nieuwe campagne moet natuurbranden door burgers voorkomen
2:06

Nieuwe campagne moet natuurbranden door burgers voorkomen

ANP

Lees ook

Dit kun je zelf doen om een natuurbrand te voorkomen
Dit kun je zelf doen om een natuurbrand te voorkomen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.