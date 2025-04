Dit kun je zelf doen om een natuurbrand te voorkomen

De afgelopen tijd waren er vaak berichten over natuurbranden in het nieuws. De veiligheidsregio's slaan hun handen ineen met de nieuwe campagne 'Voorkomen van Vuur is jouw Natuur'. Hiermee hopen ze burgers bewust te maken van hun acties en de gevolgen hiervan. Dit is de eerste campagne die zich volledig richt op preventie van natuurbranden. Hart van Nederland was bij de lancering, is te zien in bovenstaande video.

Bewoners en recreanten in natuurgebieden kunnen namelijk zelf helpen om natuurbranden te voorkomen, zegt de brandweer.

Wat kun je dan doen?

Inwoners van natuurgebieden en eigenaren van vakantiehuizen doen er goed aan brandbare begroeiing te snoeien en afval op te ruimen. Ook dode bladeren op het dak of in de dakgoot kunnen snel vlam vatten.

Barbecueën kan het beste op een stenen ondergrond, bij voorkeur met een zogeheten stoplijn, zodat een eventuele brand zich minder snel kan verspreiden. Wie in de natuur wil roken, moet controleren of de peuk volledig is gedoofd en deze bij voorkeur thuis weggooien.

De risico’s op natuurbranden nemen toe tijdens periodes van droogte, mede als gevolg van klimaatverandering.

Hart van Nederland/ANP