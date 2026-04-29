Grote natuurbrand Veluwe, rook van ver te zien en te ruiken

Vandaag, 13:01 - Update: 2 minuten geleden

Op het terrein van het Artillerie Schietkamp (ASK) bij 't Harde is woensdag rond het middaguur een grote natuurbrand uitgebroken. Dat meldt de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Meerdere brandweereenheden zijn naar de brand gestuurd. Op foto's is een grote rookwolk te zien, die tot in de wijde omtrek zichtbaar is. Volgens de veiligheidsregio breidt de brand zich snel uit. Er is inmiddels ook een NL-Alert uitgestuurd met de waarschuwing om uit de rook te blijven en ramen en deuren te sluiten.

Volgens landelijk coördinator natuurbrandbeheersing Edwin Kok van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) is de brand "uitzonderlijk groot" voor Nederlandse begrippen. Volgens hem kan het blussen, gezien de weersomstandigheden, nog dagen duren.

Blushelikopters ingezet

De luchtmacht zet Chinook-transporthelikopters in om te helpen bij de bestrijding van de brand. Dat meldt het Defensie Helikopter Commando op X. De helikopters dragen zogeheten Bambi Buckets onder zich mee. Die waterzakken kunnen gevuld worden in plassen die minstens twee meter diep zijn. Dat gebeurt zo dicht mogelijk bij de brand om tijd te besparen. Daarna wordt het water boven de brand weer uit de zak gelaten.

Met een vernevelaar, een soort douchekop onder de waterzak, is het mogelijk een groter gebied in één keer te besproeien. Het model Bambi Bucket dat de Chinook-helikopters meedragen, bevat maximaal 7600 liter water.

Rook te ruiken

De rook van de natuurbrand op de Veluwe is niet alleen zichtbaar, maar ook op andere plekken in Nederland te ruiken. Volgens een waarschuwing van de hulpdiensten is de rooklucht onder meer in Flevoland, delen van het Gooi en de Vechtstreek en de regio Amsterdam-Amstelland merkbaar. Mensen die last hebben van de rook wordt geadviseerd om ramen en deuren te sluiten en de mechanische ventilatie uit te zetten.

In beeld: vlammenzee op militair oefenterrein bij 't Harde
In beeld: vlammenzee op militair oefenterrein bij 't Harde

A28 in beide richtingen dicht

Door de brand is ook het verkeer geraakt. De A28 is tussen Harderwijk en Wezep in beide richtingen afgesloten. De verwachting is dat de weg tot na de avondspits dicht blijft. Verkeer wordt omgeleid via Apeldoorn over de A1 en A50. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd.

Oefeningen op het terrein

In vrijwel heel Nederland geldt een verhoogd risico op natuurbranden, doordat het al een tijdje niet heeft geregend. Ook in Gelderland is gewaarschuwd voor een verhoogd risico op natuurbranden. Hoe de brand kon ontstaan, is niet bekend. Tijdens het uitbreken van de brand waren er oefeningen gaande op het terrein. "Er wordt nu onderzocht of er een verband is tussen beide", aldus een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee.

Het Artillerie Schietkamp (ASK) 't Harde is een militair oefen- en schietterrein. Het is de enige locatie in Nederland waar met mortieren en andere artillerie geschoten kan en mag worden.

Door ANP

Grote natuurbrand in Helden onder controle, nablussen zal nog even duren
Grote heidebrand in Wateren onder controle na snelle inzet brandweer
Flinke duinbrand Den Haag onder controle, brandweer nog wel waakzaam

