LIVE | Natuurbrand Veluwe brak uit tijdens militaire oefening schietterrein

Een grote natuurbrand op het Artillerie Schietkamp bij 't Harde zorgt woensdag voor flinke rookoverlast in een groot deel van Nederland. De rook trekt richting het westen en hangt inmiddels al boven de Noordzee. De brand breidt zich snel uit. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig en ook Defensie helpt met blushelikopters. Lees alle updates hieronder in ons liveblog.

De brand brak tijdens een militaire oefening uit op het schietterrein van het Artillerie Schietkamp (ASK).

Er is voor de tweede keer een NL-Alert uitgestuurd.

Het blussen duurt mogelijk nog dagen.

16.20 uur - Vliegverkeer omgeleid

De grote natuurbrand op de Veluwe heeft ook gevolgen voor het vliegverkeer rond Schiphol, meldt NH Nieuws. Vluchten van en naar de luchthaven worden deels om de rookwolk heen geleid, met een kleine omweg richting het oosten.

Een woordvoerder van Luchtverkeersleiding Nederland laat aan de omroep weten dat er een vaste route is ingesteld om de rookpluim heen.

16.15 uur - Tweede NL-Alert verstuurd

Er is een tweede NL-Alert verstuurd. Daarin wordt opgeroepen om uit de rook te blijven, ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten. Ook wordt mensen gevraagd niet de weg op te gaan en hulpdiensten de ruimte te geven, omdat veel wegen zijn afgesloten.

Voor mensen in de directe omgeving blijft het dringende advies om het gebied te verlaten. Wie last krijgt van prikkende ogen door de rook, kan die het beste met water spoelen.

16.10 uur - Rook bereikt Zuid-Holland

De rook van de brand op een schietterrein in 't Harde, op de Veluwe, heeft ook Zuid-Holland bereikt. In een groot deel van het gebied tussen Bodegraven, Alphen aan den Rijn, Leiden en Noordwijk is de rook te zien en te ruiken.

De Veiligheidsregio Hollands Midden waarschuwt mensen die er last van hebben hun ramen en deuren dicht te houden.

Ook automobilisten op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag melden een rookwolk te zien en te ruiken.

16.00 uur - Geen overlast vakantiepark

Vakantiepark Roompot Bospark De Schaapskooi, tussen 't Harde en Epe, heeft vooralsnog geen last van de grote natuurbrand op het nabijgelegen oefenterrein. "De rook is hier wel te zien, maar doordat de wind de andere kant op staat, merken bezoekers er hier verder niets van", zegt een woordvoerster.

Het park houdt de situatie wel scherp in de gaten en neemt zo nodig maatregelen.

15.45 uur - Derde Chinook onderweg

Defensie schaalt verder op bij de natuurbrand op het Artillerie Schietkamp bij 't Harde. Een derde Chinook-transporthelikopter is onderweg om te helpen blussen, nadat eerder al twee toestellen werden ingezet. De helikopters gebruiken zogeheten Bambi Buckets om grote hoeveelheden water boven het vuur te droppen.

15.30 uur - Brand tijdens militaire oefening

De grote brand op het militaire oefenterrein bij 't Harde ontstond tijdens een militaire oefening op het schietterrein, zegt een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee woensdag. Maar of de brand ook veroorzaakt is door de oefening is nog niet bekend. Daar doet de marechaussee onderzoek naar.

De militairen die bezig waren met de oefening zijn geëvacueerd. Met hoeveel ze aan het oefenen waren, is niet bekend.

15.20 uur - Hoe waait de wind?

De rook trekt door een oosten- tot noordoostenwind richting het westen, meldt meteoroloog Robert de Vries. "Door deze wind is de rook al over Almere en Amsterdam richting de Noordzee geblazen. In delen van Flevoland, het Gooi en de hoofdstad is de brandlucht goed te ruiken", zegt hij.

"De wind blijft de komende uren uit dezelfde richting waaien; donderdag draait die iets naar oost tot zuidoost, waardoor rook mogelijk meer naar het westen tot noordwesten trekt."

15.15 uur - Landelijk coördinatiecentrum Zeist

Er is een landelijk coördinatiecentrum opgezet in Zeist vanwege de aanhoudende droogte en meerdere natuurbranden in het land. "Er zijn nog meer natuurbranden op dit moment. We moeten de inzet van hulpdiensten daarom goed coördineren. De focus ligt nu wel op 't Harde, gezien het formaat van de brand daar", laat Landelijk Coördinator Natuurbrandbeheersing Edwin Kok weten.

Eerder op de dag waren er ook kleinere branden in Helden (Limburg) en Oosterhout (Noord-Brabant), die snel onder controle waren.

De brand in Helden was al snel onder controle. Beeld: Track'88

De brand ontstond in het bos in Oosterhout. Beeld: SQ Vision

15.00 uur - Veel meldingen meldkamer

De rook is inmiddels tot in Amsterdam en omstreken te zien en te ruiken. "De meldkamer ontvangt momenteel veel meldingen van mensen die last hebben van rook", meldt Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Door de wind wordt de rook over tientallen kilometers verspreid.

14.50 uur - Afsluiting A28 uitgebreid

De afsluiting van de A28 door de natuurbrand is uitgebreid. De snelweg is nu tussen Harderwijk en Wezep in beide richtingen dicht, meldt Rijkswaterstaat. Verkeer wordt omgeleid via Apeldoorn over de A1 en A50 en moet rekening houden met extra reistijd. Hoe lang de afsluiting duurt, is nog onzeker, maar de verwachting is dat de weg in elk geval tot na de avondspits dicht blijft.

De snelweg A28 is dicht. Beeld: Persbureau Meter

14.45 uur - NL-Alert verstuurd

Om mensen in de omgeving van 't Harde te waarschuwen, heeft de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland een NL-Alert verstuurd. "Bent u in de buurt van de brand, verlaat dan het gebied", is het dringende advies. Inwoners van onder meer Baarn hebben eveneens een NL-Alert ontvangen over de brand.

14.15 uur - Luchtmacht zet Chinooks in

Defensie zet Chinook-helikopters in bij de grote natuurbrand. Dat meldt het Defensie Helikopter Commando op X. De toestellen vliegen met zogeheten Bambi Buckets, waterzakken die tot 7600 liter water kunnen meenemen. Die worden gevuld in nabijgelegen plassen en vervolgens boven het vuur geleegd om de brand sneller onder controle te krijgen.

13.45 uur - Rook in wijde omgeving te zien

Op foto's is een grote rookwolk te zien, die tot in de wijde omtrek zichtbaar is.

Rook te zien vanuit Emmeloord. Beeld: Robert de Vries

13.30 uur - Blussen duurt nog dagen

De grote brand op het militair oefenterrein bij 't Harde is "uitzonderlijk groot" voor Nederlandse begrippen. Dat zegt de Landelijk Coördinator Natuurbrandbeheersing Edwin Kok, van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV). Volgens hem kan het blussen, gezien de weersomstandigheden, nog dagen duren.

13.00 uur - Brand op Artillerie Schietkamp

Op het terrein van het Artillerie Schietkamp (ASK) bij 't Harde is woensdag rond het middaguur een grote natuurbrand uitgebroken. Meerdere brandweereenheden zijn naar de brand gestuurd.

Het Artillerie Schietkamp 't Harde is een militair oefen- en schietterrein. Het is de enige locatie in Nederland waar met mortieren en andere artillerie geschoten kan en mag worden.