Het regent weer, maar is dat genoeg tegen natuurbranden?

Vandaag, 12:51

Door de aanhoudende droogte is het risico op natuurbranden groot. En hoewel het sinds zaterdag weer regent, helpt dat nauwelijks tegen het gevaar.

Volgens onderzoeker Gerbert Roerink van Wageningen University & Research is het effect van de buien beperkt. "Het gevaar is nog niet geweken", zegt hij. De hoeveelheid regen die valt, is volgens de onderzoeker simpelweg te klein.

Daar komt bij dat de bodem kurkdroog is. Daardoor wordt water minder goed opgenomen. Volgens de onderzoeker is juist langdurige regen nodig om het risico echt te verlagen.

De afgelopen week woedden op veel plekken in Nederland grote natuurbranden. Roerink heeft aan de hand van satellietbeelden berekend dat bij de brand in 't Harde 427 hectare natuurgebied verloren is gegaan. Brandweerstel Gert en Gerranda waren erbij:

Vooruitzichten

De vooruitzichten geven weinig reden tot opluchting. "Het wordt niet zo zonnig en droog als afgelopen week, maar echt nat wordt het ook niet. We moeten absoluut alert blijven", aldus Roerink.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

