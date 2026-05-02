Sein brand meester na dagen blussen bij natuurbrand 't Harde

Brand

Vandaag, 10:15

De brandweer heeft het sein brand meester gegeven voor de grote natuurbrand in 't Harde. Dat meldt de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Bij de brand in Weert is de brandweer er nog wel bij, maar met minder eenheden, aldus Veiligheidsregio Limburg-Noord. Er kan nog worden ingegrepen als het nodig is.

De brand bij 't Harde brak woensdag uit op een militaire oefenterrein. Vrijdagavond liet de veiligheidsregio al weten dat het grootste gevaar was geweken. De brandweer blijft nog aanwezig voor nacontrole en de verdere afhandeling. De veiligheidsregio waarschuwt dat er nog enige tijd overlast kan zijn door stank in de omgeving.

Ondanks drie grote natuurbranden in twee dagen op militaire terreinen, vindt generaal Onno Eichelsheim het niet nodig oefeningen van Defensie te pauzeren zolang het droog is, zo is te zien in bovenstaande video.

Natuurbrand bij Weert

Ook in andere delen van het land woedden de afgelopen dagen natuurbranden, zoals bij het Brabantse Oirschot en tussen Budel en Weert. Vermoedelijk speelt de aanhoudende droogte in het land hierbij een rol.

De brand bij Weert brak donderdagmiddag uit en is sinds die avond onder controle. Het sein brand meester is echter nog altijd niet gegeven. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost zegt zaterdagochtend dat er nog te veel hotspots zijn in slecht begaanbaar bosgebied. "Die willen we eerst meer uit kunnen maken, voordat we het sein brand meester geven", licht hij toe. Hij verwacht overigens niet dat de brand verder oplaait.

Bij het Gelderse Kootwijk woedde vrijdag ook enige tijd een grote natuurbrand. Zaterdag brak op korte afstand hiervan opnieuw brand uit tussen de A1 en het spoor. De brandweer heeft inmiddels ook hier het sein brand meester gegeven, meldt de veiligheidsregio.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

