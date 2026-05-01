Natuurbrand 't Harde nog niet uit, Defensie zet twee Chinook-helikopters in

Brand

Vandaag, 11:04

Defensie zet twee Chinook-transporthelikopters in bij de bestrijding van de natuurbrand op het defensieterrein bij 't Harde in Gelderland. Dat meldt het Defensie Helikopter Commando (DHC) op X.

De brandweer is nog volop bezig met het controleren en nablussen van de brand die woensdag ontstond. Op meerdere plekken zijn nieuwe brandhaarden ontstaan. Op de grond zijn vier pelotons van de brandweer, ongeveer honderd mensen, aan het nablussen. Het is nog niet duidelijk hoe lang dat gaat duren.

Drones in de lucht houden de zogenoemde hotspots in de gaten. Dat zijn warme stukken in de ondergrond waarvan de temperatuur kan oplopen tot 170 graden en waar het vuur weer kan oplaaien.

Sinds het uitbreken van de natuurbrand zijn honderden brandweerlieden druk bezig met het beheersen en bewaken van het vuur:

Door ANP

