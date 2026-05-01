Staatssecretaris verwacht aanpassing protocollen Defensie na natuurbranden

Vandaag, 10:00

Terwijl de brandweer nog altijd bezig is met nablussen op het defensieterrein bij 't Harde in Gelderland, wordt de roep om Defensie voorlopig niet meer te laten oefenen met 'open vuur' steeds groter en luider. Verantwoordelijk staatssecretaris Derk Boswijk verwacht dat de protocollen van Defensie voor oefeningen in droge periodes moeten worden aangepast.

De natuurbrand op het militaire terrein bij 't Harde is niet het enige voorbeeld. Donderdag ging het ook mis rond een militair oefenterrein bij de Geuzendijk, tussen Budel en Weert. De brand brak, net als bij 't Harde, uit toen er door Defensie werd geoefend op het terrein.

Op meerdere plekken in Nederland woedden donderdag natuurbranden:

Protocollen aanpassen

De gebeurtenissen zorgen voor discussie in Den Haag. Staatssecretaris Boswijk verwacht dat de regels voor Defensie aangepast moeten worden. "Zodat we die protocollen up-to-date hebben voordat we weer beginnen met oefeningen met open vuur", zei hij vrijdag in Goedemorgen Nederland.

Een onderzoek naar de branden loopt nog. Boswijk wil de uitkomsten snel hebben, zodat duidelijk wordt wat er moet veranderen. Ondertussen heeft Defensie al extra maatregelen genomen vanwege de droogte.

Aan elke oefening gaat volgens Boswijk een "hele hoop papierwerk" vooraf. Droogte wordt daarbij ook meegenomen. Uit het onderzoek moet blijken of de protocollen zijn nageleefd. "En ik denk dat we ook moeten kijken, want we gaan in Nederland helaas te maken hebben met langere droogtes, of de protocollen nog passen bij de tijd waarin we leven."

Kritiek uit Weert op standpunt Defensie

Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim liet eerder weten dat oefeningen niet stilgelegd hoeven te worden, ook niet bij droogte. Wel zijn er beperkingen: zo worden pyrotechnische middelen en munitie die veel hitte veroorzaken niet gebruikt en zijn kookactiviteiten geschrapt.

Die houding valt niet overal goed. Burgemeester Raymond Vlecken van Weert reageerde verbaasd op NPO Radio 1. "Je zou mijn gezicht en gelaatsuitdrukking vol ongeloof hebben moeten zien", zei hij over de uitspraken van Eichelsheim. Volgens hem moet daar "heel goed over worden nagedacht".

Volgens Vlecken zijn omwonenden en ondernemers in zijn gemeente geraakt door de branden en ziet hij met verwondering dat Defensie blijft dooroefenen. "Ik ga hierover in gesprek met de staatssecretaris, hoewel ik heb begrepen dat de boodschap vanuit Defensie al iets is bijgesteld", aldus Vlecken.

De discussie speelt terwijl het risico op natuurbranden in heel Nederland extreem hoog is. Inmiddels geldt in alle veiligheidsregio's fase 2, het hoogste waarschuwingsniveau.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Duitsland stuurt mensen en materieel voor hulp bij blussen natuurbranden
Duitsland stuurt mensen en materieel voor hulp bij blussen natuurbranden
Generaal: stoppen met militaire oefeningen niet nodig na branden
Generaal: stoppen met militaire oefeningen niet nodig na branden
Opnieuw raak: natuurbrand uitgebroken op Oirschotse Heide, naast militair terrein
Opnieuw raak: natuurbrand uitgebroken op Oirschotse Heide, naast militair terrein
Brandweer kan natuurbrand bij ’t Harde lastig bestrijden door ontploffende munitie
Brandweer kan natuurbrand bij ’t Harde lastig bestrijden door ontploffende munitie

