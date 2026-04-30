Opnieuw raak: natuurbrand uitgebroken op Oirschotse Heide, naast militair terrein

Op de Oirschotse Heide in Noord-Brabant is donderdag een natuurbrand uitgebroken. Dat meldt de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Het vuur beslaat momenteel een gebied van ongeveer 100 bij 100 meter, vergelijkbaar met twee voetbalvelden. De brand woedt in de buurt van de Generaal-majoor De Ruyter van Steveninckkazerne, ten westen van Eindhoven, maar volgens een woordvoerder ligt het brandgebied in openbaar terrein.

In de nacht van woensdag op donderdag woedde er ook brand op een militair terrein in Assen:

0:22 Grote brand op defensieterrein Assen, NL-Alert verstuurd

Verdere uitbreiding

De brandweer houdt rekening met verdere uitbreiding van de brand. Inmiddels zijn twee pelotons ingezet, goed voor zo’n twaalf blusvoertuigen.