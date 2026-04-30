Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Opnieuw natuurbrand op defensieterrein, nu in Assen: NL-Alert verstuurd

Brand

Vandaag, 08:07

Link gekopieerd

Op een oefenterrein van defensie aan de Zoom in Assen is woensdagavond brand uitgebroken. Een gebied van ongeveer 50 bij 50 meter stond volledig in brand.

De brandweer kwam met meerdere wagens ter plaatse. Ook werd een basispeleton opgeroepen. Korpsen uit de hele regio kwamen naar Assen om te helpen bij de brand.

NL-Alert

Vanwege de rookontwikkeling en de kans dat de brand zich verder zou verspreiden werd een NL-Alert verstuurd. Omwonenden kregen daarmee het advies om ramen en deuren te sluiten.

Begin middernacht was de brand onder controle. De oorzaak van de brand is nog onbekend.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.