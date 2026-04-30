Opnieuw natuurbrand op defensieterrein, nu in Assen: NL-Alert verstuurd

Op een oefenterrein van defensie aan de Zoom in Assen is woensdagavond brand uitgebroken. Een gebied van ongeveer 50 bij 50 meter stond volledig in brand.

De brandweer kwam met meerdere wagens ter plaatse. Ook werd een basispeleton opgeroepen. Korpsen uit de hele regio kwamen naar Assen om te helpen bij de brand.

NL-Alert

Vanwege de rookontwikkeling en de kans dat de brand zich verder zou verspreiden werd een NL-Alert verstuurd. Omwonenden kregen daarmee het advies om ramen en deuren te sluiten.

Begin middernacht was de brand onder controle. De oorzaak van de brand is nog onbekend.