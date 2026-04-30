Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Nachtwerkers steeds vaker slachtoffer van agressie: 'De nacht wordt grimmiger'

Crime

Vandaag, 06:55

Link gekopieerd

Mensen die ’s nachts werken krijgen steeds vaker te maken met onveilige situaties. Volgens onderzoek van vakbond CNV krijgt bijna een kwart te maken met agressie en heeft één op de tien te maken gehad met fysiek geweld. "De nacht wordt grimmiger", zegt CNV-voorzitter Hans van den Heuvel.

Voor het onderzoek werden 700 mensen ondervraagd die in de avond en nacht werken, onder meer in de zorg, bij politie en brandweer, in de horeca en in de industrie. Een kwart van hen ziet het aantal incidenten toenemen, terwijl een op de vijf aangeeft dat gevaarlijke situaties ’s nachts vaker voorkomen dan overdag.

Een tijd geleden kwam vakbond CNV met het idee om jonge ouders een jaar thuis te laten blijven van werk. In de video boven dit artikel zie je hoe dat voorstel eruitziet.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Zorgwekkend

Van den Heuvel noemt de resultaten zorgwekkend. "Als je mensen de nacht in stuurt, moet het veiligheidsbeleid bij werkgevers op orde zijn. Nu staan veel nachtwerkers er na incidenten alleen voor." Daarnaast weet een op de drie ondervraagden niet waar ze terechtkunnen als ze in een onveilige situatie belanden.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Cao-overleg tussen overheid en rijksambtenaren hervat na stakingen
Agenten krijgen herstelbrief na ophef over zaak vermoorde Lisa
Ziekenhuispersoneel kondigt acties aan voor betere cao

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.