Agenten krijgen herstelbrief na ophef over zaak vermoorde Lisa

Crime

Vandaag, 15:38

Er komt een persoonlijke herstelbrief voor agenten die eerder een brief ontvingen over het zonder goede reden raadplegen van de politiesystemen in de zaak van de 17-jarige Lisa uit Abcoude. Dat staat in een gezamenlijk statement van de korpsleiding, de Nederlandse Politiebond (NPB) en de politievakbond ACP-CNV, na een gesprek woensdagochtend.

David van Weel, minister van Justitie en Veiligheid, reageerde eerder zo op het nieuws dat zo'n 1700 politiemedewerkers in het dossier zouden hebben gekeken:

Volgens het statement zijn "zorgen en boosheid van politiemensen herkend en erkend" in een gesprek waarin het "best even heeft geknald". Naast de 'herstelbrief' worden er laagdrempelige bijeenkomsten georganiseerd om met de korpsleiding in gesprek te gaan, gericht op het herstel van vertrouwen, zo staat in het statement.

Fouten en excuses

Vorige week maakte de politie bekend dat ongeveer 1700 medewerkers zonder goede reden in interne systemen informatie opzochten over de zaak. De NPB vond toen dat agenten te snel bekritiseerd werden voor het zoeken in politiesystemen naar informatie over de dood van Lisa.

Maandag erkende de korpsleiding fouten te hebben gemaakt in de communicatie en kwamen er excuses. Ook had de korpsleiding naar eigen zeggen eerst in gesprek moeten gaan met politiemedewerkers.

De NPB laat na het gesprek met de korpsleiding weten geen verdere reactie te geven en "eerst het proces te willen volgen".

Door ANP

