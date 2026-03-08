Rel politiekorps zaak-Lisa duurt voort na brief plaatsvervangend korpschef

Het is onrustig binnen het landelijke politiekorps nadat minister van Justitie David van Weel vorige week naar buiten bracht dat mogelijk 1700 agenten ongeoorloofd het dossier over de vermoorde Lisa uit Abcoude hadden ingezien. De politie had echter niet de intentie om de agenten te beschuldigen, schreef de plaatsvervangend korpschef van de politie een interne brief. De brief, die in handen is van het AD, schoot bij veel agenten in het verkeerde keelgat.

De verontwaardiging was groot nadat het nieuws uitlekte dat 1700 agenten ten onrecht in het dossier van de vermoorde Lisa hadden gekeken. Het systeem is erop ingericht dat alleen agenten die direct iets met een zaak in kwestie te maken hebben, het bijbehorende dossier kunnen inzien. Volgens minister Van Weel van Justitie werd die regel geschonden en hadden 1700 agenten ten onrechte het dossier ingezien.

Nu lijkt dat een stuk genuanceerder te liggen. Van Weel was veel te vroeg met het trekken van die conclusie en het lijkt erop alsof nog duidelijk moet worden of er überhaupt agenten zijn geweest die het dossier ten onrechte hebben ingezien. In werkelijkheid lijkt het te gaan om een algemeen meldingensysteem van de politie, waarin alle agenten gewoon mogen kijken.

Brief plaatsvervangend korpschef

Als reactie op alle ophef besloot plaatsvervangend korpschef Wilbert Paulissen een interne brief te schrijven aan de politiemedewerkers. Uit de brief blijkt dat het nooit de bedoeling is geweest van de korpsleiding om collega's onterecht te beschuldigen. Ook constateert Paulissen in de brief dat de communicatie rondom alle ophef van afgelopen week bij veel agenten "emoties" en "boze reacties" heeft uitgelokt. De kern van de boosheid van de agenten is dat de politieleiding openlijk twijfelt aan hun integriteit en professionaliteit.

De brief bood geen verzachting voor de toch al bekoelde verhoudingen tussen de politieleiding en haar medewerkers, blijkt uit een rondgang van het AD. De agenten nemen het de leiding kwalijk dat er, ondanks de woorden dat het nooit de bedoeling is geweest om agenten onterecht te beschuldigen, geen publieke excuses werden gemaakt richting de politie collega's.

Defensieve houding

Ook de politiek slaat aan op de brief. Tweede Kamerlid Ingrid Coenradie van JA21 laat weten teleurgesteld te zijn in de defensieve houding die de politietop aanneemt in de brief. In plaats daarvan zou het moeten gaan over erkenning van de gemaakte fouten door de leiding, aldus het Tweede Kamerlid.