Onterechte inzage dossier vermoorde Lisa raakt familie diep: 'Heel pijnlijk'

De familie van de vermoorde 17-jarige Lisa vindt het "heel pijnlijk en moeilijk te bevatten" dat zo'n 1700 politiemedewerkers zonder goede reden in de interne systemen informatie hebben opgezocht over de gewelddadige dood van de jonge vrouw. Zij werd in augustus vermoord toen ze vanuit Amsterdam naar huis fietste.

"Politiemedewerkers leggen een eed of belofte af. Juist van hen hadden wij integriteit en uiterste zorgvuldigheid verwacht", schrijft de familie in een reactie op het nieuws. "Dat nieuwsgierigheid of andere motieven mogelijk hebben geleid tot onrechtmatige inzage in zeer vertrouwelijke gegevens, raakt ons diep."

De ouders van de gedode 17-jarige Lisa hebben, na de eerste inleidende zitting in de zaak tegen de vermoedelijke dader, van zich laten horen. In een korte verklaring noemen zij het verlies van hun dochter "immens groot":

Minister van Justitie David van Weel (VVD) werd over de zaak geïnformeerd door de korpschef van de politie na onderzoek van het Landelijk Team Interne Onderzoeken. "Wij vertrouwen erop dat het onderzoek zorgvuldig wordt uitgevoerd, wachten de uitkomsten af en hopen dat dit in de toekomst nooit weer gebeurt."

Het Openbaar Ministerie in Amsterdam heeft een soortgelijke reactie. "Net als het OM beschikt ook de politie over een grote hoeveelheid gevoelige informatie. Het is aan de medewerkers om daar zorgvuldig mee om te gaan en geen misbruik te maken van hun positie. Daar moet de samenleving op kunnen vertrouwen", zegt een OM-woordvoerder.

De politie heeft excuses aangeboden aan de familie van Lisa. Politiemensen die informatie over de zaak hebben ingezien, moeten aan hun leidinggevenden verantwoorden waarom zij dit deden. "Als de inzage inderdaad ongeoorloofd blijkt, worden er passende maatregelen genomen", aldus Van Weel.