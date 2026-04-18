Cao-overleg tussen overheid en rijksambtenaren hervat na stakingen

Cao-overleg tussen overheid en rijksambtenaren hervat na stakingen

Vandaag, 09:23

De vakbonden en de overheid gaan opnieuw met elkaar praten over de cao voor rijksambtenaren. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken heeft de bonden uitgenodigd voor overleg, en die uitnodiging is volgens FNV, CNV, AC Rijksvakbonden en CMHF Overheid een eerste stap vooruit. De stakingen die de afgelopen tijd voor veel overlast zorgden, worden voorlopig stopgezet.

De acties van ambtenaren waren de afgelopen weken goed merkbaar. Zo lag dinsdag zelfs de Tweede Kamer stil doordat personeel het werk neerlegde. Ook moesten slachthuizen tijdelijk dicht en waren overheidsdiensten slechter bereikbaar. In gebouwen van ministeries en het parlement werd bovendien een tijd niet schoongemaakt.

Staking rijksambtenaren: DUO en Belastingdienst slecht bereikbaar
0:50

Staking rijksambtenaren: DUO en Belastingdienst slecht bereikbaar

Nullijn voor ambtenaren

Volgens de bonden zat het overleg eerder muurvast, omdat de minister vasthield aan een nullijn. Nu verwachten zij dat Heerma met een concreet loonbod voor 2026 komt. Het gaat om een cao voor ruim 160.000 rijksambtenaren, onder meer werkzaam bij de Belastingdienst, DUO, Rijkswaterstaat en de IND.

Bij de vorige cao, die liep tot eind 2025, kregen ambtenaren nog een loonsverhoging van 8,5 procent en maandelijks 50 euro extra. Ook ontvingen zij een eenmalige uitkering als compensatie voor de hoge inflatie.

Lees ook

Rijksdiensten zoals DUO en Belastingdienst slecht bereikbaar door staking
Rijksdiensten zoals DUO en Belastingdienst slecht bereikbaar door staking
Ambtenaren staken: wie ruimt het carnavalsafval op?
Ambtenaren staken: wie ruimt het carnavalsafval op?

