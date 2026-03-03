Belastingaangifte doen? Belastingdienst slecht bereikbaar door staking

Heb je vragen over je studiefinanciering of zit je midden in je belastingaangifte? Dan kan het lastig worden om iemand te bereiken. Rijksambtenaren leggen dinsdag 24 uur lang het werk neer vanwege een conflict over hun cao.

Door de staking zijn veel rijksdiensten, zoals DUO en de Belastingdienst, niet of slechter bereikbaar. De actie geldt voor ambtenaren door het hele land. Bij de rijksoverheid werken ruim 165.000 mensen.

Waarom staken de ambtenaren?

De onvrede draait om het loon. Rijksambtenaren krijgen dit jaar geen salarisverhoging en ook geen inflatiecorrectie. Volgens vakbond FNV gaan medewerkers daardoor in koopkracht achteruit.

FNV-bestuurder Marcelle Buitendam hoopt dat het nieuwe kabinet "alsnog met een fatsoenlijk loonbod komt". "Premier Jetten moet zijn vakmensen serieus nemen. Je kunt niet blijven zeggen dat een betrouwbare overheid belangrijk is, en tegelijkertijd de mensen van de publieke dienstverlening achteruit laten gaan."

Protest in Den Haag

Een deel van de ambtenaren verzamelt zich dinsdag in Den Haag voor een landelijke actiedag op de Koekamp, tussen het Malieveld en station Den Haag Centraal. De actie duurt van 11.00 tot 14.00 uur.

Vakbond FNV verwacht meer dan duizend demonstranten. De staking is volgens de bond de volgende stap in het cao-conflict met de rijksoverheid.