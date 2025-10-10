Honderdduizenden Nederlanders krijgen blauwe envelop met goed nieuws

Zo'n 420.000 Nederlanders hebben geen belastingaangifte gedaan over 2024. Zij kunnen binnenkort een blauwe brief op de deurmat verwachten. En voor je meteen in de stress schiet. Die brief bevat mogelijk hartstikke leuk nieuws. Veel Nederlanders krijgen namelijk nog geld terug van de Belastingdienst.

Volgens de Belastingdienst gaat het voornamelijk om jongeren die bijvoorbeeld net hun eerste vakantiebaantje hebben gehad, vertelt een woordvoerder tegen NU.nl. Die jongeren krijgen waarschijnlijk geld terug, is te lezen in de brief. En dat kan al snel gaan om honderden euro's. In de leeftijd van 15 tot 17 jaar gaat het gemiddeld om 250 euro. Voor 18 tot 23-jarigen gaat het zelfs om gemiddeld bijna 600 euro.

Belastingteruggave

De belastingteruggave komt doordat werkgevers vaak standaard belasting inhouden op het loon. Maar jongeren hebben recht op allerlei kortingen, zoals arbeids- en heffingskorting. Daardoor valt hun nettoloon hoger uit.

Het gaat niet alleen om jongeren, want ook ouderen kunnen mogelijk geld terugkrijgen. Het gaat bijvoorbeeld om ouderen met kleine pensioenen die te veel inkomstenbelasting hebben betaald. Mocht je de brief ontvangen, dan kan je dus alsnog aangifte doen. Maar het is niet verplicht.

