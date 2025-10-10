Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Honderdduizenden Nederlanders krijgen blauwe envelop met goed nieuws

Honderdduizenden Nederlanders krijgen blauwe envelop met goed nieuws

Geld

Vandaag, 11:15

Link gekopieerd

Zo'n 420.000 Nederlanders hebben geen belastingaangifte gedaan over 2024. Zij kunnen binnenkort een blauwe brief op de deurmat verwachten. En voor je meteen in de stress schiet. Die brief bevat mogelijk hartstikke leuk nieuws. Veel Nederlanders krijgen namelijk nog geld terug van de Belastingdienst.

Volgens de Belastingdienst gaat het voornamelijk om jongeren die bijvoorbeeld net hun eerste vakantiebaantje hebben gehad, vertelt een woordvoerder tegen NU.nl. Die jongeren krijgen waarschijnlijk geld terug, is te lezen in de brief. En dat kan al snel gaan om honderden euro's. In de leeftijd van 15 tot 17 jaar gaat het gemiddeld om 250 euro. Voor 18 tot 23-jarigen gaat het zelfs om gemiddeld bijna 600 euro.

Medewerkers van sociale werkplaatsen krijgen met terugwerkende kracht vanaf januari 2025 maandelijks tientallen euro's extra. Het kabinet heeft namelijk een fout gemaakt met nieuwe belastingregels:

Werknemers gaan er volgend jaar tientjes per maand op vooruit na protest
2:07

Werknemers gaan er volgend jaar tientjes per maand op vooruit na protest

Belastingteruggave

De belastingteruggave komt doordat werkgevers vaak standaard belasting inhouden op het loon. Maar jongeren hebben recht op allerlei kortingen, zoals arbeids- en heffingskorting. Daardoor valt hun nettoloon hoger uit.

Het gaat niet alleen om jongeren, want ook ouderen kunnen mogelijk geld terugkrijgen. Het gaat bijvoorbeeld om ouderen met kleine pensioenen die te veel inkomstenbelasting hebben betaald. Mocht je de brief ontvangen, dan kan je dus alsnog aangifte doen. Maar het is niet verplicht.

Wil je dagelijks op de hoogte worden gehouden van de mooiste en meest indrukwekkende verhalen van Hart van Nederland? Meld je dan aan voor ons WhatsApp-kanaal, via deze link of volg ons op Threads, hier te vinden.

Lees ook

Verdubbeling belasting voor camperaars: zo kom je eronderuit
Verdubbeling belasting voor camperaars: zo kom je eronderuit
Je hebt tot 1 september om mogelijk honderden euro's terug te krijgen
Je hebt tot 1 september om mogelijk honderden euro's terug te krijgen
Te laat met belasting betalen? Dit zijn de harde sancties van de Belastingdienst
Te laat met belasting betalen? Dit zijn de harde sancties van de Belastingdienst
Valse brieven Belastingdienst in omloop, organisatie waarschuwt voor phishing
Valse brieven Belastingdienst in omloop, organisatie waarschuwt voor phishing

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.