Valse brieven Belastingdienst in omloop, organisatie waarschuwt voor phishing

De Belastingdienst waarschuwt voor valse brieven die momenteel in omloop zijn en zogenaamd van de Belastingdienst afkomstig zouden zijn. De envelop en opmaak lijken sterk op die van echte brieven van de Belastingdienst, maar de inhoud is nep.

Het komt vaker voor dat er berichten worden verstuurd of telefoontjes worden gepleegd uit naam van de Belastingdienst. De afzender lijkt dan betrouwbaar, maar is dat niet.

De Belastingdienst benadrukt dat zij nooit directe betaalverzoeken stuurt. Betalingsinformatie wordt altijd per brief verzonden, en alle aanslagen zijn terug te vinden op de officiële website van de Belastingdienst. Op dit moment wordt daar misbruik van gemaakt, en zijn er valse brieven in omloop.

Stuur bewijs op

Echte brieven van de Belastingdienst zijn volledig blauw, zonder witte randen om de envelop of het venster. Ontvang je een verdachte brief die niet van de Belastingdienst lijkt te komen? Maak dan een foto en mail deze naar valse-email@belastingdienst.nl. Je kunt de brief ook opsturen naar de Belastingdienst, die zal onderzoeken of het om phishing gaat en indien nodig maatregelen nemen.