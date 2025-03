Mogelijk duizenden toeslagenouders ten onrechte gecompenseerd door fout

De Belastingdienst beschikte over gegevens waarmee mogelijk voorkomen had kunnen worden dat mensen onterecht werden erkend als gedupeerde in het toeslagenschandaal. Maar die informatie werd pas afgelopen najaar ontdekt. Dat bevestigt een woordvoerder van staatssecretaris Sandra Palmen (Toeslagen, NSC) na een bericht van NRC.

Sinds de toeslagenaffaire zijn veel Nederlanders voorzichtig geworden met het aanvragen van toeslagen of andere regelingen. Gemeentes willen het vertrouwen graag terugwinnen, en dat doen ze allemaal op hun eigen manier, zo is te zien in bovenstaande video.

Of de gevonden informatie daadwerkelijk bruikbaar is bij de beoordeling of iemand gedupeerd is of niet, wordt nog onderzocht. Evenmin is duidelijk hoeveel mensen mogelijk onterecht als gedupeerde zijn erkend. Het loket waar mensen zich konden melden, is inmiddels gesloten. Ruim 40.000 mensen zijn als gedupeerd aangemerkt.

30.000 euro compensatie

Wie aannemelijk kon maken slachtoffer te zijn geweest van de ontspoorde jacht op fraude met de kinderopvangtoeslag, kreeg na een 'lichte toets' in elk geval 30.000 euro compensatie. Dat geld hoeft nooit te worden terugbetaald. Dat de overheid hierdoor een aanzienlijk risico liep op overcompensatie, nam het toenmalige kabinet voor lief.

Het kabinet hoopt alle ruim 41.000 gedupeerden van de toeslagenaffaire in 2027 financieel te hebben gecompenseerd. Dit jaar moeten alle ouders zijn beoordeeld.

