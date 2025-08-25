Terug

Je hebt tot 1 september om mogelijk honderden euro's terug te krijgen

Kopen en besparen

Gisteren, 15:59

Wist jij dat 1 op de 10 mensen die recht hebben op toeslagen, deze helemaal niet aanvraagt? Misschien heb jij ook recht op zorgtoeslag, huurtoeslag of kindgebonden budget – en loop je ongemerkt honderden euro’s mis.

We leggen hieronder uit of jij recht hebt op dit geld. Maar let op: je hebt nog maar tot 1 september om toeslagen over 2024 aan te vragen.

Wie komt in aanmerking voor zorgtoeslag?

Of je recht hebt op een toeslag, hangt af van je inkomen. Verdiende je in 2024 maximaal 37.496 euro per jaar? Dan heb je recht op zorgtoeslag. Hoe hoger je inkomen, hoe lager het bedrag. De toeslag loopt uiteen van 7 tot maximaal 123 euro per maand.

Zeker 425.000 huishoudens hebben recht op zorgtoeslag, maar vragen die niet aan

En met een partner?

Verdien je met een toeslagpartner samen niet meer dan 47.368 euro per jaar? Dan hebben jullie mogelijk recht op zorgtoeslag. Samen kun je tot 236 euro per maand ontvangen.

Let wel op: naast het inkomen telt ook je vermogen mee. Zonder partner mag je niet meer dan 140.213 euro aan vermogen hebben. Met partner ligt die grens op 177.301 euro.

Proefberekening

Op de website van de Belastingdienst kun je eenvoudig een proefberekening maken. Zo zie je of je nog recht hebt op toeslagen zoals zorgtoeslag, huurtoeslag of kindgebonden budget.

Via Mijn Toeslagen kun je de aanvraag direct regelen. Wacht niet te lang: na 1 september is het te laat voor toeslagen over 2024.

Maar: pas op!

Heb je eenmaal toeslagen aangevraagd? Dan lopen die in principe automatisch door in 2025. Maar: als je inkomen volgend jaar stijgt, heb je mogelijk geen recht meer.

Controleer daarom goed of je gegevens nog kloppen. Verdien je meer dan de inkomensgrens en ontvang je toch toeslagen? Dan moet je het te veel ontvangen bedrag terugbetalen.

