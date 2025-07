Krijg jij deze brief van de overheid? Dan kun je mogelijk honderden euro's terugkrijgen

De Dienst Toeslagen stuurt deze week een brief aan 200.000 huishoudens. Mensen die deze ontvangen, hebben misschien recht op honderden tot duizenden euro’s toeslag. Dit komt doordat sommige mensen die wel recht hebben op toeslag, het niet aanvragen. Tot 1 september kunnen mensen zorgtoeslag over 2024 terugvragen.

Toeslagen zijn er om mensen financieel te ondersteunen bij het betalen van bijvoorbeeld huur of een zorgverzekering. Toch vraagt één op de tien mensen die recht hebben op een toeslag, geen toeslag aan. “Zes miljoen huishoudens ontvangen elke maand toeslagen”, zegt Sandra Palmen, staatssecretaris Herstel en Toeslagen. “Maar er zijn ook mensen die geen toeslag aanvragen. Daarom herinneren we mensen op meerdere momenten in het jaar eraan om toeslag aan te vragen en waar ze op moeten letten.”

Deze brief wordt nu verzonden naar mensen die mogelijke toeslagen mislopen. De overheid weet dit op basis van de onlangs ingediende belastingaangiftes. “De meeste definitieve inkomensgegevens van vorig jaar zijn bij ons bekend”, aldus Palmen. “Dus voor de mensen die een brief ontvangen, is de kans groot dat ze zorgtoeslag kunnen aanvragen over dat jaar.” Vorig jaar vroegen ruim vijftig duizend huishoudens alsnog zorgtoeslag aan. Hierbij ging het gemiddeld om 1.456 euro per aanvraag.

Heb ik recht op zorgtoeslag?

Als je in 2024 zonder toeslagpartner minder dan 39.719 euro verdient, heb je recht op zorgtoeslag. Als je een partner hebt, ligt deze grens op 50.206 euro. De hoeveelheid zorgtoeslag waar je maandelijks recht op hebt, hangt af van je inkomen. Als alleenstaande kun je maximaal 123 euro per maand ontvangen. Partners kunnen maximaal 236 euro ontvangen. Let wel op: als je al zorg- of huurtoeslag aan hebt gevraagd in 2024, loopt deze automatisch dit jaar door.

Ook als je geen brief hebt ontvangen, kun je alsnog recht hebben op zorgtoeslag. Dit is het geval bij mensen waar nog geen definitief inkomen is vastgesteld, bijvoorbeeld zelfstandige ondernemers. De Dienst Toeslagen roept dus ook mensen zonder brief op om te controleren of zij recht hebben op toeslagen voor 2024.

De regeling rondom kinderopvangtoeslag werkt iets anders. Hiervoor moet je de toeslag aanvragen binnen drie maanden nadat je kind voor het eerst naar de opvang gaat.