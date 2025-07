Te laat met belasting betalen? Dit zijn de harde sancties van de Belastingdienst

In het voorjaar dien je je belastingaangifte in en nu komt de periode waarin iedereen zijn belastingaanslag moet betalen, als je iets moet betalen. En let op: te laat betalen kan vervelende gevolgen hebben. De Belastingdienst hanteert verschillende sancties voor wie niet op tijd betaalt.

Invorderingsrente

Allereerst brengt de Belastingdienst invorderingsrente in rekening. Betaal je je aanslag, bijvoorbeeld inkomstenbelasting, niet op tijd? Dan wordt vanaf de dag na de uiterste betaaldatum rente berekend over het openstaande bedrag. In 2025 bedraagt deze rente 4 procent per jaar, waardoor je boven op het bedrag dat je nog moet betalen extra kosten krijgt.

De Eerste en Tweede Kamer vinden dat de koning belasting moet betalen, dat zie je in deze video:

0:37 Koning moet belasting betalen, vinden Eerste en Tweede Kamer

Betaalverzuimboete

Daarnaast kun je een betaalverzuimboete krijgen. Deze boete is meestal 3 procent van het openstaande bedrag, met een minimum van vijftig euro en een maximum van ongeveer 6.700 euro. De boete volgt pas nadat je herinneringen en aanmaningen hebt ontvangen. Betalingen die binnen zeven dagen na de uiterste datum worden gedaan, vallen vaak nog binnen een coulanceperiode waarin geen boete wordt opgelegd.

Extra kosten dwangbevel

Blijft betaling na aanmaningen uit? Dan kan de Belastingdienst een dwangbevel uitvaardigen om het geld alsnog te innen. Dit brengt extra kosten met zich mee, die kunnen oplopen van zo’n 43 euro tot enkele duizenden euro’s, afhankelijk van de hoogte van de schuld.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Betalingsregeling

Heb je moeite om het bedrag in een keer te betalen? Dan kun je bij de Belastingdienst een betalingsregeling aanvragen. Hiermee kun je de betaling spreiden, meestal over maximaal twaalf maanden. Hiervoor gelden wel voorwaarden, zoals het op tijd indienen van je aangifte en het ontbreken van eerdere betalingsachterstanden.

Kwijtschelding

In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld bij ernstige financiële problemen, is het ook mogelijk om (gedeeltelijke) kwijtschelding van de belasting en rente aan te vragen. Dit kan alleen als je kunt aantonen dat betalen onmogelijk is